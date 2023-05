Durísima pérdida para este centro comercial: cierran las dos tiendas más famosas y los clientes están en shock

Los centros comerciales son uno de los puntos de reunión más visitados por los ciudadanos, especialmente a la hora de hacer compras o disfrutar de sus ratos de ocio en las diversas actividades o negocios de restauración que pueda haber en ellos. Te contamos la historia de un centro comercial en el que cierran dos de sus tiendas más famosas, un hecho que ha causado conmoción entre sus clientes… ¡no se lo pueden creer!.

El cierre de negocios es lamentablemente muy habitual en cualquier rincón del planeta, y es que hay negocios que por uno u otro motivo pueden decidir cerrar sus puertas, quizás por no tener beneficios o por haber crecido tanto que necesita un local más grande, entre otros.

Durísima pérdida para este centro comercial

Inditex ha tomado la sorprendente decisión de cerrar dos de las tiendas que tiene en el centro comercial As Cancelas, en Santiago de Compostela, dos que además son de las favoritas de la clientela pero que se tendrá que acostumbrar a no verlas más en este lugar. Se trata de las tiendas de Massimo Dutti y Oysho en As Cancelas, dos tiendas en las que hay un total de 15 trabajadores que han sido ya recolocados en otras de las tiendas que el grupo tiene en la provincia de La Coruña.

El cierre tuvo lugar el pasado 31 de enero y afectó a 9 trabajadores de Massimo Dutti y 6 trabajadores de Oysho, una decisión que forma parte del plan que la empresa tiene para mejorar el espacio comercial y que está afectando también a establecimientos y personal de otras comunidades autónomas. De hecho, a finales de 2022 se cerraron también tiendas de Oysho, Massimo Dutti y Zara Home en Valladolid.

Es importante dejar claro que estos cierres no se deben a que las tiendas vayan mal, por lo que no es un cierre definitivo, simplemente son cierres de locales en los que no se pueden realizar ampliaciones para adaptarlos al modelo integrado que está ejecutando Inditex para que todas sus tiendas sean más grandes, ecoeficientes, digitalizadas y sostenibles. Además, la empresa gallega quiere conseguir las mejores localizaciones.

El anunció de estos cierres chocó en su momento con las previsiones de los sindicatos en Galicia, ya que Inditex no tenía previsto cerrar tiendas en este 2023. En el acuerdo a nivel nacional que la empresa gallega tiene con UGT y CCOO se estipula que los trabajadores de tiendas cerradas serán reubicados en centros de empleo cercanos a los centros clausurados, en un radio de no más de 25 km. En el caso de que un empleado no quiera ser reubicado, se le ofrecerá un despido con una remuneración más alta.