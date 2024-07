Cuesta menos de 4 euros y los clientes no paran de pedirlo: el queso de Mercadona que arrasa en ventas

Mercadona, una de las cadenas de supermercados más grandes y populares, ofrece una amplia variedad de quesos que satisfacen los gustos más exigentes. Entre sus estanterías, los clientes pueden encontrar desde quesos frescos y suaves hasta los más curados y potentes, todos ellos seleccionados con un riguroso criterio de calidad. Muchos de estos quesos han sido recomendados por expertos en gastronomía y algunos incluso han recibido prestigiosos premios en competiciones internacionales. Esta variedad y calidad hacen que Mercadona sea un destino favorito para los amantes del queso.

Entre la extensa gama de quesos que Mercadona pone a disposición de sus clientes, destaca la oferta de quesos de oveja, cabra y vaca, con productos que van desde los más tradicionales hasta los innovadores. No es de extrañar que algunos de estos quesos sean reconocidos y apreciados no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Premios como los Internacional Cheese & Dairy Awards certifican la excelencia de estos productos, confirmando que Mercadona no solo cumple con las expectativas de sus clientes, sino que las supera con creces. La apuesta por la calidad es evidente en cada uno de sus productos lácteos. Sin embargo, hay un queso que ha capturado la atención y el paladar de los consumidores de una manera especial. Este queso no sólo es elogiado por su sabor y textura, sino también por su accesible precio, que lo hace aún más atractivo. Estamos hablando del queso viejo de oveja «La Reserva» de Entrepinares, un producto que ha alcanzado niveles sorprendentes de popularidad y ventas. Este queso, que combina tradición y calidad, ha logrado destacar en un mercado tan competitivo, convirtiéndose en un verdadero fenómeno entre los clientes de Mercadona.

El queso de Mercadona que arrasa en ventas

El queso viejo de oveja ‘La Reserva’ de Entrepinares es uno de esos productos que brillan con luz propia en las estanterías de Mercadona. Este queso fue galardonado con el premio de oro en los Internacional Cheese & Dairy Awards 2021, una distinción que no sólo avala su calidad, sino también su excelencia en términos de sabor y textura. Este reconocimiento internacional destaca la dedicación y el esmero con el que se elabora este queso, convirtiéndolo en un referente dentro de su categoría.

Este queso está hecho con leche cruda de oveja sin pasteurizar, un proceso tradicional que permite conservar todas las propiedades y el sabor auténtico de la leche de oveja. La maduración única de este queso le confiere una intensidad y un carácter distintivo, que lo hacen inconfundible. Con 39 gramos de grasa y solo 0,5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, se trata de un queso con un perfil nutricional equilibrado que se ajusta a las necesidades de los consumidores más exigentes.

Su precio es uno de los factores que más atrae a los clientes: 3,69 euros. Este coste accesible, combinado con la alta calidad del producto, ha hecho que este queso se convierta en un imprescindible para muchos hogares. Los consumidores valoran no solo su sabor excepcional, sino también la relación calidad-precio, lo que lo hace una opción irresistible para los amantes del queso. Esta combinación de factores ha llevado a que las ventas de este queso se disparen, convirtiéndose en un éxito rotundo en Mercadona.

Características del queso

La leche cruda de oveja utilizada en la elaboración del queso ‘La Reserva’ de Entrepinares es un componente crucial que contribuye a su sabor y textura distintivos. Al no estar pasteurizada, la leche retiene su flora bacteriana natural, lo que enriquece el proceso de maduración y aporta matices únicos al producto final. Este método tradicional de elaboración respeta las técnicas artesanales, proporcionando un queso de calidad superior que destaca en cada degustación.

El proceso de maduración del queso ‘La Reserva’ es otro de los aspectos que lo diferencian. Durante este período, que puede extenderse por varios meses, el queso desarrolla un sabor profundo y complejo. El resultado es un queso viejo con una textura firme pero cremosa, y un sabor intenso, ligeramente picante, que deja una impresión duradera en el paladar.

Popularidad y disponibilidad

La popularidad del queso «La Reserva» ha sido tal que muchas veces es difícil encontrarlo en las estanterías de Mercadona. Su alta demanda hace que se agote rápidamente, y no es raro que los clientes se lleven varias unidades en cuanto lo ven disponible. Este fenómeno ha llevado a que se considere uno de los productos estrella de Mercadona, un testimonio del gran aprecio que tiene entre los consumidores.

Sin embargo, debido a esta alta demanda, no siempre es posible encontrar este queso en todas las tiendas de Mercadona. Muchos clientes han reportado en redes dificultades para conseguirlo, especialmente en ciertos momentos del año cuando la producción puede no ser suficiente para satisfacer la demanda. Esta situación ha generado cierta frustración entre los consumidores más fieles, que buscan alternativas para no quedarse sin su queso favorito.

Alternativa Recomendada: Queso Viejo de Oveja Hacendado

Para aquellos que no puedan encontrar el queso ‘La Reserva’ de Entrepinares, Mercadona ofrece otra excelente opción: el queso viejo de oveja Hacendado. Este queso, también producido por Entrepinares, se elabora con leche pasteurizada de oveja, sal, cuajo y fermentos lácticos. La pieza de aproximadamente 380 gramos tiene un precio de 5,85 euros, lo que lo convierte en una opción accesible para los consumidores que buscan calidad sin tener que gastar demasiado.

El queso viejo de oveja Hacendado comparte muchas de las características que hacen del queso ‘La Reserva’ un producto tan apreciado. Su proceso de maduración también es meticuloso, permitiendo que los sabores se desarrollen y se concentren, resultando en un queso con una textura firme y un sabor robusto y complejo. Aunque se elabora con leche pasteurizada, este queso no sacrifica calidad ni sabor, ofreciendo una alternativa deliciosa para quienes buscan una experiencia similar a la del queso ‘La Reserva’.

En conclusión, Mercadona continúa sorprendiendo a sus clientes con productos de alta calidad a precios accesibles. Tanto el queso viejo de oveja ‘La Reserva’ de Entrepinares como el queso viejo de oveja Hacendado son ejemplos de cómo la cadena de supermercados se esfuerza por ofrecer lo mejor a sus consumidores. Estos quesos no sólo deleitan el paladar, sino que también demuestran que es posible disfrutar de productos gourmet sin tener que gastar una fortuna.