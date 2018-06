Financiación autonómica, Presupuestos y techo del gasto: fin de junio frenético para Sánchez

Arranca una semana frenética para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Seis días en los que el Ministerio de Hacienda se verá obligado a trabajar a ‘todo gas’ para presentar todos sus compromisos en plazo. Entre sus citas más importantes, los socialistas deberán poner todo su empeño en aprobar los Presupuestos del PP para 2018 y fijar el techo de gasto para poder poner en marcha las cuentas de 2019 y el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El jueves 28 de junio, el Gabinete de Sánchez tendrá una de las citas más importantes en lo que lleva de legislatura. Tras su paso por el Senado, las cuentas públicas de 2018 vuelven al Congreso de los Diputados para continuar con su tramitación. Será en la Cámara Baja donde sus señorías debatirán y, previsiblemente, darán el visto bueno a los Presupuestos.

Antes del sábado 30 de junio el Ministerio de Hacienda deberá presentar el techo de gasto. Este es el límite que estable las partidas del Estado para el próximo ejercicio. Es decir, el techo de gasto establece tanto el límite de gasto no financiero, como el reparto de los objetivos de deuda y déficit (en relación al PIB) de las administraciones central, autonómica y municipal. La fijación del techo de gasto es el paso previo, que muchos consideran imprescindible, para aprobar las cuentas del año que viene y ésta es una de las prioridades de la responsable de Hacienda, Maria Jesús Montero.

Bruselas pendiente de los movimientos presupuestarios

Todo ello con la mirada de Bruselas puesta en los movimientos del Ejecutivo socialista. Y es que los Presupuestos no solo deben tener en cuenta las recomendaciones comunitarias, sino que en el caso de que no se aprueben, el nuevo Gobierno denotará una cierta debilidad de cara a Europa. No obstante, si las Cortes no dan el visto bueno al techo de gasto, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno deberá volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes.

A partir de junio, la ministra Montero tiene de margen hasta el 1 de agosto para informar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado. Todo ello debe ocurrir antes del 1 de agosto, según está establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera .