«No me atrevo a poner una fecha de fin a la escalada de la luz». Con estas palabras la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha intentado no pillarse los dedos ante un panorama que se presenta desolador: el crudo, en déficit de suministro, seguirá alto todo el trimestre hasta alcanzar máximos de octubre de 2014; y la tensión entre Rusia y Ucrania elevará el precio del gas. Por ello, el precio de la luz no se situará por debajo de 100 euros/MWh hasta abril de 2023, según la consultora Tempos Energía, estimación con la que también trabaja el mercado de futuros.

Ribera también ha alertado sobre la situación de la frontera de Ucrania y sobre los movimientos de China, que demanda grandes cantidades de gas, mientras que Estados Unidos está en la línea de limitar sus exportaciones. «Y otros proveedores pueden sentir la tentación de elevar los precios. Me preocupa el impacto en el ámbito doméstico en España y ahí seguiremos trabajando sobre todo en la parte fiscal», ha señalado.

Ante este panorama, el gas sufrirá durante los próximos cuatro trimestres debido a lo complicada que será la temporada de inyección que arrancará el 1 de abril de este año. Desde Tempos Energía avisan de que, si la situación entre Rusia y Ucrania empeora, dado que la capacidad mundial de gas natural licuado es insuficiente para reemplazar al completo los suministros de gas natural ruso a Europa, el pool eléctrico se situaría por encima de los 250 euros el megavatio hora.

En relación a los costes de la energía eléctrica, la consultora experta en gestión de energía ha asegurado que la tensa espera para ver un precio de la luz razonable -por debajo de 100 euros/MWh- se prolongará al menos hasta 2023. Y es que, los mercados no vislumbran una caída para esta primavera, posponiéndola justamente para abril del año que viene.

Unos datos que casan perfectamente con los futuros de la electricidad que muestran como durante todo el 2022 los precios superan los 200 euros/MWh y no vuelven a situarse cerca de los 100 euros hasta el segundo trimestre del año que viene. Una cifra que, si bien es moderada en comparación con los altos precios que se van a registrar durante todo este año, supera al coste de la electricidad del mismo periodo de 2021, el año más caro de la historia.

El petróleo en máximos

Los precios del crudo seguirán en máximos durante todo el primer trimestre del año, alcanzando el barril de Brent los 90 dólares por primera vez desde octubre de 2014. El déficit estructural de suministro de los productores de la OPEP junto a la recuperación de la demanda global, a medida que el mundo supera el impacto de la variante ómicron, tiene como consecuencia inmediata la construcción de un mercado petrolífero deficitario en el primer trimestre de 2022.

Según han explicado desde la consultora estratégica, tras los primeros tres meses del año podríamos vislumbrar un superávit en el mercado mundial del petróleo si parte de la OPEP y sus socios, liderados por Rusia, materializan el prometido aumento gradual de la oferta y, además, se lleva a cabo el crecimiento en la producción de los países no pertenecientes al cártel”.

“Si esto ocurre los precios del petróleo, y con ello los de la gasolina, perforarán el suelo de 80 dólares por barril. De otra manera, cada vez se hablará más de los 100 dólares, lo que supondrá una escalada mayor en los precios de la gasolina”, han dicho desde Tempos Energía. Asimismo, la estratégica ha señalado que a corto-medio plazo los mercados tienen en mente el mismo horizonte para el gas, aunque el aumento de los precios europeos está siendo amortiguado por el incremento del suministro de gas natural licuado. “China e India han decidido utilizar sus reservas y esto ha permitido que los metaneros estadounidenses opten por dirigir sus barcos a Europa”, han subrayado.