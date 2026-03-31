Parece de Zara Home pero es de Primark: la vajilla más bonita con aire mediterráneo que no llega a los 6 euros

La decoración de mesa se guía siempre por las últimas tendencias, pero también cambia con las estaciones, de modo que en cuanto empiezan a subir las temperaturas apetece sacar piezas más frescas, con color, que recuerden un poco al verano sin complicarse demasiado, algo que se nota especialmente en la vajilla, donde cada vez se buscan diseños más cuidados pero sin tener que gastar demasiado. Y si deseas que tu mesa se vista ya con tonos y diseños apropiados para esta temporada, nada como elegir rprecisamente la vajilla de aire mediterráneo que arrasa en Primark.

Primark de hecho, ha vuelto a colarse entre las opciones que más llaman la atención, sobre todo por esos productos que parecen más caros de lo que realmente son y que, sin hacer demasiado ruido, acaban agotándose rápido en tienda, como ocurre con su nueva vajilla, y en concreto, con un plato rectangular que encaja perfectamente con ese estilo mediterráneo que nunca falla. No es una pieza llamativa por exceso, sino justo por lo contrario, porque tiene ese equilibrio entre lo sencillo y lo vistoso que hace que funcione tanto para el día a día como para una mesa un poco más cuidada, algo que no siempre es fácil de encontrar en este rango de precio.

El plato de aire mediterráneo que arrasa en Primark

Este plato rectangular de Primark apuesta por un diseño muy reconocible, con base blanca y un borde en tonos azules que enmarca la pieza sin recargarla, mientras que en el centro aparecen los limones con hojas verdes y pequeños detalles en azul que terminan de darle ese aire mediterráneo que tanto se busca en este tipo de vajilla.

Lo interesante es que no resulta excesivo ni demasiado decorativo, de modo que se puede combinar con otras piezas lisas o incluso con diferentes estampados dentro de la misma línea sin que desentone, algo que suele ser clave cuando se piensa en montar una mesa con cierto estilo pero sin complicarse demasiado. Además, el formato rectangular le da un punto diferente frente a los platos tradicionales, lo que lo hace especialmente útil para servir aperitivos, postres o incluso pequeños entrantes de forma más vistosa.

Precio, tamaño y características

Más allá del diseño, uno de los puntos que más llama la atención es el precio, ya que este plato se queda en 5,50 euros, una cifra bastante ajustada teniendo en cuenta el acabado y el tipo de pieza.

En cuanto a sus dimensiones, mide aproximadamente 21 cm de largo, 10,7 cm de ancho y 2,4 cm de altura, un tamaño que resulta práctico para distintos usos sin ocupar demasiado espacio en la mesa o en el armario. Está fabricado en cerámica con base de corcho, lo que le da un extra de estabilidad, y además es apto tanto para lavavajillas como para microondas, algo que termina de hacerlo cómodo para el uso diario sin tener que preocuparse demasiado por su mantenimiento.

Una colección que permite crear una mesa completa

Por otro lado, el plato no llega solo, porque Primark ha lanzado varias piezas dentro de la misma línea con esa estética mediterránea, lo que permite montar una vajilla bastante coherente sin necesidad de buscar en distintos sitios. En concreto, hay platos de postre o formato pequeño con diseños florales y otras frutas, todos dentro de esa misma inspiración, con un precio de unos 5 euros cada uno, lo que facilita combinar varias piezas sin que el conjunto se dispare.

Esa continuidad en el diseño es lo que hace que la colección tenga sentido, ya que permite jugar con diferentes formas y tamaños manteniendo un estilo común, algo que se nota mucho cuando se monta la mesa y se quiere dar un resultado más cuidado sin complicarse demasiado y más ahora que estamos en primavera y seguro que vamos a querer organizar comidas o cenas con una mesa que se vea lo más adecuada posible.

Una opción pensada para el día a día, pero con estilo

Al final, este tipo de piezas funcionan precisamente porque no están pensadas solo para ocasiones especiales, sino para usarse a diario sin perder ese punto decorativo que hace que la mesa se vea diferente. No es una vajilla de fondo de armario ni pretende serlo, pero sí encaja muy bien en esos momentos en los que apetece cambiar un poco el ambiente sin gastar demasiado, algo que cada vez se valora más. Y ahí es donde está la clave de este plato, en que combina diseño, funcionalidad y precio de una forma bastante equilibrada, lo que explica por qué este tipo de propuestas suelen desaparecer rápido de las estanterías.