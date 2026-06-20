Ni Amazon ni grandes superficies: el robot aspirador y friegasuelos más barato está en Lidl ahora mismo con un 50% de descuento

Los robots aspiradores llevan tiempo colándose en cada vez más hogares, pero no todos terminan de dar el paso. El precio, muchas veces, sigue siendo la barrera principal, sobre todo cuando hablamos de modelos que además friegan y tienen estación de vaciado automática. Por eso, cuando aparece una oferta llamativa como la que encontramos ahora en el bazar online de Lidl, el interés se dispara casi de inmediato.

El robot aspirador y friegasuelos de Eufy que Lidl tiene disponible por 299,99 euros, se ha convertido en uno de sus productos más buscados en los últimos días, pero no sólo debido a ese descuento cercano al 50 % respecto a su precio habitual, sino por todo lo que ofrece. No es un modelo básico, sino uno de esos dispositivos que prometen automatizar casi por completo la limpieza del hogar y en un momento en el que muchos buscan ahorrar tiempo en tareas domésticas, este tipo de productos empieza a ganar peso. Y si además llega con rebaja, el reclamo es evidente.

El robot aspirador y friegasuelos más barato está en Lidl

La principal baza de este modelo está en que combina dos funciones en un solo dispositivo. Por un lado, aspira con bastante potencia; por otro, incorpora sistema de fregado, lo que permite hacer una limpieza más completa en menos tiempo. Se puede utilizar solo para aspirar o activar ambas funciones a la vez, dependiendo de lo que necesite cada momento. Esa flexibilidad es una de las razones por las que estos robots están ganando terreno frente a otros sistemas más tradicionales.

Además, cuenta con una autonomía de aproximadamente 121 minutos, suficiente para cubrir viviendas de tamaño medio sin necesidad de recarga constante. Cuando termina o se queda sin batería, vuelve automáticamente a su base.

Estación todo en uno para un menor mantenimiento

Otro de los puntos que más llama la atención es su estación Omni, diseñada para reducir al mínimo la intervención del usuario. No se limita a cargar el robot, sino que también se encarga de vaciar el depósito, lavar las mopas y secarlas.

Esto cambia bastante la experiencia de uso. En lugar de tener que estar pendiente de limpiar el robot cada pocos días, el mantenimiento se espacia y se simplifica. Además, incluye depósitos de agua limpia y sucia (de unos 2,5 y 2,4 litros, respectivamente), lo que permite un uso continuado sin tener que rellenar o vaciar constantemente. Es un detalle que, en el día a día, se nota más de lo que parece.

Potencia y tecnología pensadas para el uso real

En términos de rendimiento, este modelo apuesta por una succión de hasta 7000 Pa, una cifra que, sobre el papel, lo sitúa en la gama alta. Está pensado para recoger desde polvo fino hasta migas o pelos de mascotas, algo clave en muchas casas.

A esto se suma un cepillo giratorio y otro lateral que ayudan a llegar mejor a esquinas y rincones, además de un sistema específico para evitar que el pelo se enrede. Este punto suele ser uno de los más problemáticos en robots más básicos. En el apartado de fregado, incorpora una tecnología que trabaja a 180 revoluciones por minuto con cierta presión, lo que le permite eliminar manchas más resistentes sin necesidad de repasar manualmente.

Diseño compacto para zonas difíciles

Otro detalle que no pasa desapercibido es su altura. Con apenas 8,5 cm, está pensado para colarse debajo de muebles bajos como camas, sofás o escritorios, donde muchas veces se acumula más suciedad de la que parece. Ese tipo de diseño marca la diferencia en el uso diario, porque reduce bastante la necesidad de tener que mover muebles o hacer limpieza adicional por tu cuenta. Además, su nivel de ruido ronda los 54 dB, lo que permite utilizarlo incluso mientras hay gente en casa sin que resulte especialmente molesto.

Un precio que cambia la decisión de compra

En este tipo de dispositivos, el precio lo es todo. Y aquí es donde entra en juego el factor Lidl. Poder acceder a un robot aspirador y friegasuelos con estación automática por 299,99 euros no es lo habitual. Sin necesidad de compararlo directamente con otras plataformas, sí es cierto que este tipo de rebajas acercan este producto a un público que, de otra forma, probablemente no se plantearía la compra. Al final, no se trata solo de tecnología, sino de accesibilidad. Y en ese sentido, este tipo de ofertas marcan la diferencia.

Una opción pensada para ahorrar tiempo en casa

Más allá de cifras y características, lo que realmente busca quien compra un robot de este tipo es sencillo y es olvidarse, en la medida de lo posible, de limpiar a diario. Y este modelo de Eufy apunta precisamente a eso, a poder automatizar tareas, reducir el mantenimiento y mantener la casa en un estado aceptable sin esfuerzo constante. Además, con el descuento actual en Lidl, se convierte en una opción a tener en cuenta para quienes llevan tiempo pensando en dar el salto ya que, al final, cuando el precio baja lo suficiente como en este caso, la decisión se vuelve mucho más fácil.