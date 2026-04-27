De lo más clásico a lo más innovador: qué regalar por el Día de la Madre 2026

Ya falta menos de una semana para el Día de la Madre y, si aún no tienes regalo, te proponemos unas ideas de última hora. Desde lo más clásico, como alguna joyita, tanto de bisutería como de lujo para los más pudientes, como algo más innovador, como una experiencia a compartir en familia. Todo Made in Spain.

Empezamos por lo clásico que nunca falla. Una joyita es un regalo estrella. Te hacemos dos propuestas: Sure Jewels, la firma valenciana que tiene una colección llamada Legado formada por piezas sencillas y elegantes, pensadas para llegar al corazón de cualquier madre y convertirse en joyas inolvidables.

Por ejemplo, el collar Esencia, que permite combinar el íntimo grabado de su placa chapada en oro de alta calidad con diferentes opciones de sus piedras complementarias (perla, simil turquesa, jade rosa…). O el modelo Ona Origen, una gargantilla compuesta por una ligera cadena ajustable y un aro frontal en el que se pueden añadir otros colgantes.

Para los bolsillos más pudientes, la joya puede ser un diamante. REBEL, la colección de LOCCO en platino y diamante negro, es impresionante. Son piezas construidas con diamantes engastados al revés, combinados con tachuelas, donde las puntas quedan visibles y la estética se vuelve más cruda, menos pulida, más directa.

Si tu madre tiene un estilo muy suyo, disfruta de la moda, se fija en los detalles y le da importancia a cómo están hechas las cosas, probablemente conecte con LOCCO. Porque, además, el diamante no sustituye a la flor: nace de ella. Se crea en laboratorio a partir de su carbono, dando forma a una manera distinta de entender la joyería.

Si tu madre es una Pilates Mom, el mejor regalo que le puedes hacer es alguna prenda para su hobby. Una marca que encaja perfectamente con el lifestyle es Deva Activewear, una firma española que diseña prendas pensadas para acompañar entrenamientos reales, con tejidos técnicos de alto rendimiento, desarrollados a partir de materiales reciclados, que mantienen la forma, la sujeción y la comodidad incluso con el uso frecuente.

Como opción gastronómica te damos dos ideas. Por un lado, Quintoelemento con un menú especial para celebrar. El chef Juan Suárez de Lezo, diseña una propuesta de mediodía para el Día de la Madre que combina cocina contemporánea, producto y una experiencia que se completa con ambiente, espectáculo y una de las azoteas más singulares de la ciudad.

Ubicado en la séptima planta del Teatro Kapital, el restaurante presenta un menú especial de mediodía que reúne cocina contemporánea, producto de temporada y una experiencia que va más allá del plato, en un espacio donde se disfruta bajo el cielo de Madrid.

Por otro lado, una novedad: Ó Terraza & Music Bar en LaFinca (Pozuelo). Es un espacio vivo con pulso propio, donde el día se estira sin esfuerzo, donde se empieza desayunando sin prisas y se acaba bailando sin haberlo planeado. El nuevo proyecto del grupo Barbillón Family & Corp. nace con una ambición clara: concentrar en un único espacio todo lo que apetece hacer durante el fin de semana con la gastronomía como eje y el ambiente como hilo conductor.

Y para terminar, un par de experiencias inigualables. La primera, el impresionante Puy du Fou. Visitar este parque histórico despierta sentimientos que muchos creían olvidados. Los visitantes se marchan sorprendidos y agradecidos, con la impresión de haber vivido una experiencia que supera lo esperado.

Durante el día, las historias conectan con el público y logran cautivar desde el primer momento; y al caer la noche, El Sueño de Toledo se consolida como el broche final de la visita, dejando un recuerdo imborrable en los asistentes.

La segunda, el WAH Show Madrid, uno de los planes más completos y especiales. Una experiencia de más de cinco horas donde música en directo, gastronomía internacional y un espectáculo de gran formato conviven en un mismo espacio, pensada para disfrutar sin prisas.

La experiencia comienza en su Food Hall, un espacio dinámico con sabores de todo el mundo y actuaciones en vivo que marcan el inicio de la velada. Para quienes buscan algo más exclusivo, «El Cielo», su zona VIP, ofrece una experiencia gastronómica elevada con servicio a mesa.

El recorrido continúa en el Teatro WAH, donde más de 40 artistas reinterpretan grandes canciones de todos los tiempos en un espectáculo que conecta generaciones. Y cuando parece que todo ha terminado, el tercer acto introduce un giro inesperado que transforma el ambiente y deja un recuerdo duradero.