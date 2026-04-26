5 ideas de regalo por menos de 20 euros para el Día de la Madre: cómo acertar si tienes poco presupuesto

En apenas una semana estaremos celebrando el Día de la Madre, de modo que si quieres tener un detalle con tu madre, pero tampoco te apetece gastar demasiado ni caer en el típico regalo sin gracia, tienes muchas opciones aunque si a eso le sumas el presupuesto, puede que vayas algo más ajustado. No te preocupes, hemos seleccionado para ti 5 ideas de regalo por menos de 20 euros para el Día de la Madre con las que seguro que aciertas, aunque tengas poco presupuesto.

De hecho, si algo funciona en el Día de la Madre son los regalos prácticos, los que se usan de verdad. Esos que no acaban olvidados en un cajón y que, además, tienen un pequeño componente personal. Ahí es donde está la diferencia. Y sí, con menos de 20 euros se pueden encontrar opciones bastante interesantes en tiendas conocidas, desde perfumería hasta hogar o pequeños electrodomésticos. Sólo tienes que saber dónde mirar y qué elegir, así que toma nota porque estas son cinco ideas concretas con las que es difícil fallar.

Estuche Discovery Set de Saphir en Primor

Una de las opciones más curiosas y, a la vez, más prácticas es el Estuche Discovery Set 5 Eau de Parfum de Saphir, que se puede encontrar en tiendas como Primor por unos 12,75 euros. No es el típico perfume único, sino un pack con cinco fragancias diferentes en formato de 30 ml. Esto tiene bastante sentido si no sabes exactamente qué aroma le puede gustar más o si tu madre es de las que cambia según el día.

Este tipo de estuches permiten ir probando distintas opciones sin comprometerse con una sola, algo que normalmente implica gastar mucho más dinero. Además, el formato es cómodo para llevar en el bolso o de viaje, y encaja bien como regalo porque da la sensación de ser algo más completo. No es un simple detalle, es una pequeña colección.

Collar largo de Southern Cotton en El Corte Inglés

Si prefieres algo más clásico pero con estilo, el collar largo con triángulo de Southern Cotton, disponible en El Corte Inglés por 17,99 euros, es una opción bastante equilibrada. Tiene un diseño minimalista, fácil de combinar con casi cualquier look, y eso es clave. Muchas veces se regalan joyas que luego no se usan porque son demasiado llamativas o difíciles de encajar en el día a día, pero aquí pasa justo lo contrario.

Está fabricado con una mezcla de hierro y zinc, lo que lo sitúa en una gama accesible, pero visualmente cumple. Es de esos accesorios que no destacan demasiado, pero que siempre quedan bien.

Bata de muselina de H&M

Si buscas algo de moda, la bata de muselina de H&M, en color beige y con diseño sencillo, tiene un precio habitual de 29,99 euros, pero se queda en 19,99 euros si estás apuntado al club de la marca. Es una prenda pensada para el día a día, ligera, de algodón suave y con un corte bastante cómodo. Lleva cinturón ajustable y bolsillos delanteros, algo que siempre se agradece. Con esta bata tu madre se sentirá cómoda en casa y a la vez, lucirá de lo más elegante.

Rizador Cecotec Bamba SurfCare Curly en MediaMarkt

Para madres que cuidan su imagen o simplemente disfrutan arreglándose, el rizador Cecotec Bamba SurfCare Curly, que se puede encontrar en MediaMarkt por 17,90 euros, es una opción bastante completa para lo que cuesta. Cuenta con revestimiento de queratina y aceite de argán, algo que ayuda a proteger el cabello mientras se utiliza, y permite regular la temperatura entre 120 y 200 grados según el tipo de pelo.

Además, incorpora detalles prácticos como punta fría, cable giratorio y apagado automático, lo que facilita su uso en casa sin complicaciones. Es uno de esos pequeños electrodomésticos que, sin ser caros, aportan bastante valor.

Cepillo eléctrico Philips Sonicare en Carrefour

Puede parecer un regalo poco habitual, pero cada vez tiene más sentido apostar por cosas prácticas. El cepillo eléctrico Philips Sonicare Serie 2100, disponible en Carrefour por 19,90 euros, es un buen ejemplo. Utiliza tecnología sónica con hasta 31.000 movimientos por minuto, lo que permite una limpieza más profunda que un cepillo manual. De hecho, está diseñado para eliminar la placa de forma más eficaz sin dañar las encías.

Incluye temporizador y un cabezal, y está pensado para un uso diario sencillo. No es un regalo emocional en sí, pero sí uno que se usa todos los días, y eso también cuenta. En definitiva, cuando el presupuesto es limitado, la diferencia no está en gastar más, sino en elegir mejor. Y eso pasa por pensar en cómo es realmente tu madre: si valora lo práctico, si le gusta cuidarse o si prefiere detalles más estéticos. También ayuda fijarse en algo importante: que el regalo tenga uso real. Porque al final, lo que más se agradece es lo que se integra en el día a día. Con estas ideas de regalo para el Día de la Madre, todas por debajo de los 20 euros, se demuestra que no hace falta contar con un gran presupuesto para tener un buen detalle.