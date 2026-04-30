Fue el producto más buscado en la feria de Sevilla y ahora hay colas en Mercadona por conseguirlo: no te va a faltar en el bolso

La Feria de Sevilla celebrada la semana pasada dejó muchos momentos de baile, fiesta y rebujitos, pero seguro que más de una de las personas que asistió a esa Feria de Abril acabó con los pies algo destrozados, de modo que puede que hayan recurrido al producto que ahora arrasa en Mercadona que se puede llevar en el bolso y que va a seguir haciéndolo durante todo el verano. Un stick para las rozaduras que además de efectivo es barato, por lo que no extraña a nadie que cada temporada de calor, cuando empezamos a lucir más los pies, acabe agotándose en muchas tiendas.

En realidad, no es un producto nuevo, pero sí uno de esos que resurgen cada año justo cuando más falta hacen. Porque en cuanto dejamos atrás los zapatos cerrados y empezamos a utilizar sandalias, alpargatas o incluso zapatillas más ligeras, los roces vuelven a aparecer casi sin avisar o tal vez queremos tapar o eliminar cualquier rozadura que tengamos del calzado cerrado, de modo que este producto es la solución perfecta para este problema que puede ser además bastante doloroso, al margen de lo estético. Y lo mejor, es un stick fácil de aplicar que puedes llevar en el bolso y que Mercadona vende por muy poco.

El stick de Mercadona que evita rozaduras y ampollas y que puedes llevar en el bolso

El producto del que todo el mundo habla es el stick para pies anti-rozaduras de Deliplus. Se vende en Mercadona en un formato pequeño de 4 ml por solo 2,50 euros, de modo que es perfecto para llevar en el bolso y aplicar cuando sea necesario gracias a que su función es tan simple como efectiva: crear una barrera invisible entre la piel y el calzado.

Al aplicarlo en zonas como talones, dedos o empeine, reduce el roce de forma inmediata. Esto evita la aparición de ampollas y pequeñas heridas que, aunque parecen inofensivas, pueden arruinar cualquier plan si aparecen a mitad del día.

Una de las claves de su éxito es que no deja sensación grasa ni pegajosa. Tampoco mancha, algo importante si se utiliza con calzado abierto o sandalias. Se aplica en cuestión de segundos, sin necesidad de extender ni esperar, lo que lo convierte en una solución rápida cuando ya estás fuera de casa.

Por qué se ha convertido en un básico del verano

El verano tiene muchas cosas buenas, pero también algunos inconvenientes que se repiten cada año. Uno de ellos es precisamente el cambio de calzado. Pasar de llevar el pie protegido a dejarlo más expuesto hace que la piel sufra más con el roce. A esto se suma que, durante estos meses, solemos pasar más tiempo fuera de casa. Paseos más largos, viajes, terrazas, festivales o simplemente jornadas que se alargan sin darnos cuenta. Todo eso multiplica las probabilidades de que aparezcan molestias en los pies.

Por eso, este tipo de productos encajan tan bien en esta época. No requieren preparación, no ocupan espacio y solucionan un problema muy concreto. Es, en cierto modo, uno de esos pequeños trucos que muchas personas terminan incorporando sin darle demasiadas vueltas así que van a Mercadona, se hacen con su stick y lo meten en el bolso para cuando lo necesiten.

Cómo usarlo para que realmente funcione

Para sacarle el máximo partido, lo más recomendable es aplicarlo antes de que aparezca la molestia. Es decir, justo en las zonas donde sabemos que el zapato suele rozar, como el talón o los laterales del pie.

También se puede aplicar cuando ya empieza a notarse el roce, aunque en ese caso el efecto es más de alivio que de prevención. En cualquier caso, es un gesto rápido que no requiere preparación ni condiciones especiales.

Eso sí, conviene no utilizarlo sobre heridas abiertas, tal y como indican las instrucciones del producto. Y si se tiene la piel especialmente sensible, lo más prudente es probar primero en una pequeña zona.

Un producto sencillo que responde a una necesidad real

En un mercado lleno de novedades constantes, este stick destaca precisamente por lo contrario. No promete nada extraordinario ni tiene una presentación llamativa. Es sencillo, práctico y cumple con lo que ofrece. Y eso, en muchos casos, es suficiente para que funcione. Porque responde a una necesidad muy concreta que aparece cada año con el calor. Evitar el dolor de pies, algo tan común como incómodo.

De este modo, y con la llegada del buen tiempo, la demanda de este tipo de productos aumenta de forma evidente. Y cuando a eso se suma el efecto boca a boca o las recomendaciones en redes sociales, el resultado es claro: estanterías vacías en cuestión de días. Al final, el éxito de este stick no tiene demasiado misterio. Es barato, es práctico y soluciona un problema real. Y eso, en verano, vale mucho más de lo que parece.