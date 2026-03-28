Colas en Mercadona por los huevos de Pascua de chocolate que todos quieren: el precio es un chollo

Ahora que ya estamos a punto de iniciar la Semana Santa, hay un producto (con permiso de las torrijas) que empieza a desaparecer poco a poco de las estanterías de Mercadona. No es algo nuevo, ni tampoco exclusivo de este año, pero vuelve a repetirse la misma escena cuando llega la temporada de pascua ya que que la gente se lleva varios paquetes y ya hay pasillos donde cuesta encontrar algunos de los huevos de Pascua que todos quieren, y no sólo por sus sabor sino porque su precio es un chollo.

Como todos los años cuando llega la Semana Santa y la Pascua, la cadena valenciana lanza su su surtido de chocolates de Pascua y, como suele pasar, algunos de sus productos más llamativos como el huevo de chocolate grandes, se están convirtiendo en los más buscados. Sobre todo por esa mezcla que funciona de maravilla y que no es otra que tener un precio bajo y un formato pensado para compartir. Pero no hablamos tan sólo de grandes huevos de chocolate como los de otras marcas, sino de opciones que son más pequeñas, variadas y fáciles de repartir. Algo que encaja tanto para planes en familia como para escapadas al aire libre o simplemente para tener en casa estos días.

Los huevos de Pascua que arrasan en Mercadona

Uno de los productos que más está llamando la atención son los huevos rellenos. No son especialmente grandes, pero sí tienen ese punto que engancha ya que los podemos encontrar en dos versiones a cada cuál más apetecible. Por un lado están los llamados Huevo disquitos, que combinan chocolate blanco y chocolate con leche en una misma pieza. Dentro incluyen pequeños disquitos de colores, lo que les da ese toque más divertido que suele gustar sobre todo a los más pequeños. El paquete trae tres unidades y cuesta 1,70 euros.

Y por otro lado están los mini huevos rellenos, que vienen en una bolsa de 150 gramos. Aquí hay dos variedades en el mismo paquete: unos rellenos de leche con cereales crujientes y otros con crema de avellana, también con ese punto crujiente. Es el típico producto que empiezas a probar y acaba desapareciendo rápido. Su precio es de 2,20 euros.

Piruletas y surtidos que funcionan para compartir

Más allá de los huevos, Mercadona también ha apostado por formatos más variados. Y aquí es donde entran las piruletas y los surtidos de chocolate. En el caso del surtido de Pascua incluye pequeñas figuras y huevos de chocolate con leche en un paquete de 200 gramos. Es una opción bastante práctica para tener en casa o llevar a cualquier reunión. No tiene misterio, pero funciona. Su precio es de 3,50 euros. Y en el caso de las piruletas, se venden en packs de tres unidades con distintos diseños. Se pueden encontrar tanto en chocolate con leche como en chocolate blanco. Son sencillas y además son las favoritas de los niños pequeños. El precio de cada una es de 1,70 euros.

Los huevos con sorpresa, el clásico que no falla

Si hay un producto que nunca falla en estas fechas, ese es el huevo con sorpresa. En Mercadona también tienen su versión, pensada claramente para los más pequeños. Se trata de un huevo de chocolate con leche que incluye un pequeño regalo en su interior. Nada especialmente novedoso, pero suficiente para convertirlo en uno de los más demandados. Cada unidad cuesta 3,70 euros y pesa 120 gramos. Además viene envuelto en un papel especial para regalar en Pascua (con estampados como el de Minions o la Patrulla Canina), por lo que se está agotando ya estos días previos a que llegue el Lunes de Pascua y seguro que tú tampoco lo vas a querer dejar escapar.

Por qué estos productos vuelven a arrasar cada Pascua

No es la primera vez que ocurre. Cada año, cuando se acerca la Pascua, este tipo de chocolates gana protagonismo en supermercados como Mercadona y el porqué de su éxito tiene que ver con varios factores. Por un lado, el precio. Son productos relativamente baratos, lo que permite comprar varios sin que el gasto se dispare. Por otro, el formato: pequeños, variados y fáciles de compartir.

Además, no hace falta esperar a un día concreto para consumirlos. Se pueden usar para juegos, como los clásicos escondites de huevos, o simplemente para picar en cualquier momento. En ese sentido, encajan bastante bien con la forma en la que se celebra ahora la Pascua, más informal y centrada en planes sencillos.

Puede que no sean los chocolates más sofisticados ni los más exclusivos, pero cumplen perfectamente su papel. Son accesibles, reconocibles y fáciles de encontrar. Y eso, al final, es lo que hace que cada año vuelvan a generar interés. Algunos productos de los que os hemos mencionado duran poco en estantería, de modo que si tienes pensado celebrar la Pascua con los niños, no olvides hacerte con los dulces de chocolate que seguro les encantará y les divertirán mientras los buscan por casa, o por el jardín.