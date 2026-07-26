Colas kilométricas en Lidl por el carrito de almacenaje perfecto para baños o cocinas pequeñas por menos de 20 euros

Lidl ha puesto a la venta en su bazar online un carrito de cocina estrecho que está empezando a destacar por algo muy concreto y es su su utilidad en espacios donde no suele caber nada. No es un producto especialmente llamativo, pero sí de los que terminan teniendo sentido en cuanto se ve colocado en casa. Cuesta 17,99 euros y, según las valoraciones, el 95% de los clientes lo recomienda.

No hace falta irse muy lejos para entender por qué. En muchas cocinas hay huecos imposibles como el que se forma entre la nevera y la pared, junto a un mueble o en ese rincón donde nunca termina de encajar nada. Espacios pequeños que se quedan muertos. Este carrito está pensado justo para eso. Y ahí es donde gana fuerza. Mide apenas 15 centímetros de ancho, así que entra donde otros muebles ni lo intentan, de modo que se convierte al final, en lo que se busca cuando el espacio empieza a quedarse corto y con ello, que se estén formando muchas colas (virtuales) en la web de Lidl donde (de momento) sigue disponible.

Colas kilométricas en Lidl por el carrito de almacenaje perfecto para baños o cocinas

Sus medidas son bastante claras: unos 50 centímetros de largo, 15 de ancho y 79 de alto. Nada fuera de lo normal… salvo ese ancho mínimo que cambia bastante las cosas. Porque no es lo mismo tener un mueble más que reorganizar todo. Aquí no. Esto se desliza en el hueco que ya tienes. Entre muebles, al lado de un electrodoméstico o incluso detrás de una puerta. Funciona sin obligarte a mover nada.

Una solución bastante directa

Además, al ser abierto, todo queda a la vista. Puede parecer un detalle menor, pero en el día a día se nota ya que como no hay puertas, no hay que abrir ni cerrar sino que ves lo que tienes y lo coges y eso , cuando cocinas con prisas o simplemente no quieres perder tiempo, se agradece bastante.

Por otro lado, el carrito tiene tres baldas con barras laterales. No es un diseño complejo, pero cumple con su cometido, si bien las barras evitan que las cosas se caigan cuando lo mueves, que es algo que se agradece sobre todo si lo utilizas con botellas o tarros. Además, son estantes bastante resistentes si tenemos en cuenta que cada uno de ellos aguanta 3 kilos. Está claro que no han sido diseñados para aguantar un exceso de peso, pero sí que son perfectos para guardar lo habitual es decir, botellas de aceite, botes de especias, paquetes de pasta o conservas. Lo básico de cualquier cocina.

Y luego están las ruedas que aunque sólo son dos, sí que resultan más que suficientes para moverlo sin esfuerzo. Y el asa ayuda a sacarlo y volver a colocarlo sin tener que forzarlo ni hacer maniobras incómodas.

Materiales de calidad

En cuanto a materiales, no hay sorpresas ya que se trata de una estructura metálica con recubrimiento en polvo, tablero superior de MDF con acabado tipo madera y algunas piezas de plástico. No busca destacar por el diseño, pero tampoco da sensación de fragilidad. Cumple con lo que se espera para ese precio.

No es sólo para la cocina

Aunque Lidl lo vende como un carrito de cocina, la realidad es otra ya que se puede usar prácticamente en cualquier parte de la casa. Y eso es lo que termina marcando la diferencia. En el baño, por ejemplo, encaja bastante bien. Sobre todo en los pequeños. Sirve para organizar productos de higiene, papel, toallas o incluso maquillaje sin ocupar apenas espacio.

También puede funcionar en una despensa o en una zona de lavado. Incluso hay quien lo utiliza como apoyo en habitaciones o zonas de trabajo para guardar objetos pequeños. No hay una única forma de usarlo. Depende más del hueco que tengas que de la estancia en sí , y eso es lo que hace que tenga sentido si bien no obliga a cambiar nada. Simplemente se adapta a lo que ya hay en casa.

Un producto sencillo con un precio que atrae

No es un mueble de diseño ni pretende serlo. Tampoco compite con soluciones más completas o más caras. Este carrito va a lo básico, es decir, a que gracias a él podamos organizar y sobre todo, aprovechar el espacio. Además, el precio de sólo 17,99 euros también juega a su favor así que no es una compra que te haga pensártelo demasiado ya que en realidad, no supone una gran inversión.

Por último, las valoraciones ayudan a entenderlo con un 95% de recomendaciones en la web de Lidl, vemos que la gente lo compra, lo coloca en ese hueco que tenía olvidad y le encuentra sentido casi al momento y en un momento en el que cada metro cuenta, sobre todo en cocinas pequeñas o pisos donde el espacio es limitado, este tipo de soluciones terminan siendo más prácticas que cualquier cambio grande. No transforman la casa, pero sí hacen que funcione mejor.