Colas en Carrefour por las gafas homologadas para ver el eclipse solar en España: tres por menos de 10 euros

Durante años, los eclipses solares han sido uno de esos fenómenos que mucha gente veía por televisión o en fotografías, pero los próximos que podrán observarse desde España han cambiado bastante las cosas. De hecho, cada vez hay más personas pendientes de las fechas, buscando dónde se verán mejor y preparando incluso escapadas para contemplarlos en directo. Y con ese interés también ha aparecido otra preocupación bastante lógica que tiene que ver con cómo mirar el Sol durante el eclipse sin poner en riesgo la vista ya que se requieren unas gafas homologadas y una de las más vendidas sin duda, las tienen en Carrefour.

Observar un eclipse impresiona muchísimo, pero hacerlo mal puede acabar siendo peligroso. Los expertos llevan tiempo repitiendo que no sirven ni gafas de sol normales, ni radiografías, ni cristales ahumados, ni ningún truco casero de los que antes se usaban. Para mirar el Sol hace falta protección específica y homologada. En ese contexto, Carrefour ha empezado a vender online un pack de gafas especiales para eclipse solar que está llamando bastante la atención por el precio. Son tres unidades por menos de 10 euros y llegan además con certificación oficial de seguridad, algo que ahora mismo mucha gente está mirando antes de comprar cualquier modelo por internet.

Las gafas para eclipse solar que se agotan en Carrefour

El producto que vende Carrefour pertenece a la marca Bresser y consiste en un pack con tres gafas diseñadas específicamente para observar eclipses solares de forma segura. El precio es de 8,90 euros y, según indica la cadena, solamente se puede comprar a través de su tienda online.

La clave de estas gafas está en la protección. Incorporan filtros especiales preparados para bloquear los rayos ultravioleta y la radiación infrarroja dañina, algo imprescindible cuando se mira directamente al Sol. Además, cumplen con la normativa EN ISO 12312-2:2015, que es la certificación internacional que se exige para este tipo de productos de observación solar.

La propia marca explica que el filtro permite ver el Sol con bastante claridad y en un tono amarillo natural, sin esos reflejos molestos que suelen aparecer en otros modelos más baratos o sin homologación. Otro detalle importante es que no son gafas de usar y tirar. Están fabricadas con una estructura resistente para poder reutilizarlas en futuras observaciones, algo que cobra todavía más sentido teniendo en cuenta la cantidad de eclipses previstos en los próximos años.

España vivirá varios eclipses históricos en pocos años

El tirón que están teniendo estas gafas no es casualidad. En España se habla cada vez más de los eclipses que llegarán durante los próximos años y mucha gente ya tiene marcadas las fechas en el calendario. El más esperado será el del 12 de agosto de 2026, un eclipse total de Sol que podrá verse desde distintos puntos del país y que, para muchos aficionados a la astronomía, será uno de los grandes acontecimientos de la década.

Después llegarán otros eclipses importantes en 2027 y 2028, algo bastante poco habitual en tan poco tiempo. Por eso empieza a verse más movimiento alrededor de este tema y de hecho muchas personas ya están haciendo reservas en zonas rurales con buena visibilidad e incluso tiendas especializadas vendiendo más material de observación que otros años. Y claro, cuando se acercan este tipo de fenómenos, productos como las gafas homologadas vuelven a dispararse porque son la forma más sencilla y segura de mirar el eclipse sin jugarse la vista.

Por qué nunca hay que mirar un eclipse sin protección adecuada

Aunque parezca algo evidente, cada eclipse vuelve a traer el mismo aviso de astrónomos y médicos: mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede provocar daños permanentes en la retina. Y el problema es que mucha gente cree todavía que unas gafas de sol oscuras sirven para protegerse, cuando en realidad no bloquean la radiación peligrosa. De hecho, pueden ser incluso peores porque la pupila se dilata y deja pasar más radiación hacia el interior del ojo. Por eso sólo se recomiendan modelos homologados específicamente para ver un eclipse solar, como ocurre con este modelo de gafas que vende Carrefour.

Además, los especialistas aconsejan revisar siempre el estado de las lentes antes de utilizarlas. Si el filtro tiene arañazos, perforaciones o está deteriorado, lo recomendable es no usarlas.

Tres gafas por menos de 10 euros

Uno de los motivos por los que este producto está llamando la atención es el precio. El pack incluye tres gafas homologadas por 8,90 euros, una cifra bastante asequible comparada con otros modelos similares que suelen venderse por separado. También resulta práctico para familias o grupos de amigos que quieran ver juntos el eclipse sin tener que comprar varias unidades individuales.

A eso se suma que ocupan poco espacio, vienen listas para usar desde el primer momento y pueden guardarse para futuros fenómenos solares. Y viendo el interés que están generando los eclipses previstos en España durante los próximos años, no sería raro que este tipo de productos empiecen a agotarse bastante antes de la fecha clave del mes de agosto.