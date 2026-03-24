Adiós a las torrijas de siempre: el dulce desconocido de Murcia que es puro placer en Semana Santa

Hay un dulce desconocido de Murcia que es puro placer en Semana Santa y te puede hacer decirles adiós a las torrijas de siempre. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden llegar sin avisar, la gastronomía gana terreno en unas fechas muy especiales. Tendremos que empezar a visualizar una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días que tenemos por delante.

Murcia es una comunidad autónoma rica en unas recetas tradicionales que pueden llegar para convertirse en algo excepcional. Tendremos que empezar a visualizar algunas situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia significativa. Es hora de saber qué es lo que podemos descubrir en estas fechas tan especiales que pueden acabar siendo una excusa perfecta para deleitarnos con unas recetas de esas que realmente se convierten en un buen básico en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera sorprendente. Este bocado dulce puede ser un pequeño placer de Semana Santa en Murcia que poca gente conoce.

Las torrijas de siempre se despiden

Hay algo tan fácil de preparar y delicioso como unas increíbles torrijas que inundan las cocinas en esta Semana Santa, parece imposible, pero estaremos ante una combinación de ingredientes que realmente puede cambiarlo todo. Con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial en estos próximos días.

Tendremos que empezar a ver llegar algunos elementos que, sin duda alguna, pueden convertirse en la antesala de algo más. En cuestión de gustos hay una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estas próximas jornadas.

Es hora de saber qué dulce compite con la sencillez y el sabor de esta delicia que puede acabar siendo nuestra mejor aliada de un sabor impresionante. Estaremos muy pendientes de una combinación de elementos que pueden acabar gestándose para darnos lo mejor.

No sólo basta la leche, el azúcar y ese huevo que nos ayuda a rebozar un pan que ha sido infusionado con un poco de leche con canela y limón. Este básico de la gastronomía de Semana Santa tiene un gran rival el Murcia que deberemos conocer.

El dulce desconocido de Murcia que es puro placer en Semana Santa

Esta Semana Santa no dudes en hacerte con un dulce típico que puede cambiarlo todo, un placer desconocido que llega desde Murcia en unas fechas muy especiales del año en las que todo puede acabar siendo posible. Si quieres una alternativa a las torrijas, te interesa esta delicia.

Tal y como se presentan esta especie de caramelos en el blog de Productostipicos: «Lorca, como Abarán, mantiene la tradición de ofrecer a vecinos y visitantes una de las especialidades reposteras más clásicas en el panorama gastronómico murciano: las picardías.Las picardías, confeccionadas con elementos tan simples como el azúcar y las avellanas, son sencillos caramelos, carentes de todo tipo de colorantes o esencias. El origen de estos dulces se pierde quizá en el tiempo, pero se entiende que debe ser una tradicional manera ancestral de ofrecer algo dulce sin demasiadas complicaciones en la elaboración, como las manzanas caramelizadas. Las picardías se pueden adquirir en cualquier confitería de Lorca, ya envasadas, pero también cabe la posibilidad de hacerlas en casa».

Los podemos preparar en estas fechas de Semana Santa en casa con una receta que nos explican: «Poner un poco de azúcar en un cazo, quizá espolvorear un poco de canela sobre él, y calentar a fuego lento hasta que se convierta en caramelo. La avellana puede quedar sobre la base del caramelo, puede mojarse en él o, en caso de disponer de moldes, puede quedar dentro, como un relleno. Antiguamente una picardía, o dos, servían para endulzar un vaso de leche caliente, hoy día pueden decorar un helado, añadiendo un toque tradicional a la presentación, mejorando, si cabe, los modernos siropes o los fideos de chocolate…».

Es decir, es una simple avellana que se cubre con un azúcar que tiene un toque especial. En estos días en los que volvemos a las antiguas tradiciones, tocará conocer en primera persona qué es lo que podemos conseguir con una mezcla de ingredientes que puede convertirse en nuestro mejor aliado en estas próximas jornadas.

Estos caramelos de avellanas son, en esencial un buen aliado de un sabor y de una combinación de elementos que, sin duda alguna, deberemos conocer. Un buen básico que no podemos dejar escapar y que acabará marcando una diferencia significativa. Hazte con ellos en cualquier confitería o intenta conseguir un resultado similar en casa, el resultado merece la pena probarlo, están deliciosos.