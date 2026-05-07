Adiós a los edredones: acaban de llegar a Lidl los cubrecamas ideales para verano que recomiendan los interioristas

Cuando llega mayo y empiezan las primeras noches de calor, en muchas casas pasa exactamente lo mismo y es que el edredón termina doblado dentro del armario y la cama empieza a pedir algo mucho más ligero. No hace falta estar en pleno agosto para notar que dormir con una funda gruesa ya resulta incómodo, sobre todo en ciudades donde durante el día las temperaturas suben bastante aunque por la noche todavía refresque un poco. Ahí es donde vuelven las colchas finas y los cubrecamas acolchados que cada primavera reaparecen en dormitorios, sofás y habitaciones de invitados y que ya puedes encontrar en Lidl.

La cadena alemana ha aprovechado precisamente ese momento del año para lanzar una nueva colcha reversible que está llamando bastante la atención dentro de su sección de hogar. Se trata del cubrecamas Livarno de Lidl que tiene un precio de 9,99 euros y que tiene ese tipo de diseño que parece más propio de tiendas de decoración bastante más caras. Está disponible en un estampado tropical en tonos verdes y también en una versión rosa acolchada mucho más discreta, dos estilos distintos pero muy pensados para dormitorios frescos y luminosos ahora que empieza el cambio de temporada.

Más allá del precio, lo que hace interesante este producto es que no se queda sólo en algo decorativo. Sirve como cubrecama para dejar la habitación recogida durante el día, pero también funciona como manta ligera para dormir cuando el edredón ya sobra, aunque todavía no haga calor suficiente como para dormir únicamente con una sábana. Ese punto intermedio es precisamente el motivo por el que este tipo de colchas suelen venderse tanto en primavera.

Adiós a los edredones: acaban de llegar a Lidl los cubrecamas ideales para verano

Una de las cosas que más cambia el aspecto de un dormitorio, incluso sin tocar los muebles, es la ropa de cama. Cambiar un edredón grueso por una colcha más ligera suele hacer que la habitación parezca más amplia, más luminosa y bastante menos recargada. Por eso los interioristas recomiendan normalmente apostar por tejidos más suaves y colores claros cuando llega el buen tiempo.

La versión verde del cubrecamas de Lidl sigue bastante esa línea. Tiene un estampado de hojas grandes y tonos naturales que recuerda mucho a la decoración tropical o mediterránea que lleva tiempo apareciendo en redes sociales y tiendas especializadas. Además, el reverso es liso, así que puede cambiarse el aspecto de la cama simplemente dándole la vuelta a la colcha, algo práctico para quienes se cansan rápido de los estampados. La versión rosa apuesta por algo mucho más neutro. El acolchado geométrico le da textura sin necesidad de meter dibujos demasiado llamativos y encaja mejor en dormitorios sencillos o minimalistas. De hecho, ese tipo de colchas lisas son las que más suelen recomendar los decoradores cuando la habitación ya tiene bastantes elementos visuales y no conviene recargar más el espacio.

Otro detalle importante de estos cubrecamas de Lidl es el tamaño. Sus medidas, 220 x 240 centímetros, hacen que pueda utilizarse cómodamente en camas grandes y que la tela caiga por los laterales, algo que suele dar sensación de cama de hotel o dormitorio más cuidado sin necesidad de añadir demasiados cojines o decoración extra.

Una alternativa práctica para quienes ya no quieren el edredón

Durante años mucha gente ha seguido utilizando el mismo edredón prácticamente hasta junio porque no encontraba un término medio cómodo para esta época. Las mantas suelen quedarse cortas y algunos cubrecamas demasiado finos apenas abrigan. Por eso las colchas acolchadas ligeras han terminado convirtiéndose en una de las opciones más utilizadas para primavera y principios de verano. En este caso, Lidl apuesta por cubrecamas que tienen una composición de poliéster tanto en el tejido exterior como en el relleno, incluyendo además poliéster reciclado. El resultado es un cubrecamas que es bastante ligero, fácil de doblar y mucho menos pesada que un edredón tradicional. También ocupa menos espacio cuando toca guardarla y eso se nota especialmente en pisos pequeños donde almacenar ropa de cama voluminosa acaba siendo un problema.

Además, tiene otro punto importante: el mantenimiento. Este cubrecamas de Lidl puede lavarse en la lavadora a 30 grados y también es apta para secadora, algo que mucha gente valora bastante cuando cambia la ropa de cama con frecuencia durante los meses de calor. No necesita cuidados especiales ni tratamientos delicados y eso termina siendo clave para el día a día.

Al final, buena parte del éxito de este tipo de productos está precisamente ahí. No se trata sólo de decorar el dormitorio o de seguir tendencias. Mucha gente busca textiles prácticos, fáciles de limpiar y que solucionen ese momento del año donde el edredón ya molesta, pero dormir sólo con una sábana todavía no termina de convencer.