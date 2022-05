Consigue el cambio que necesita tu terraza este verano con Leroy Merlin

Estamos ya en pleno mes de mayo y el buen tiempo ha comenzado a aparecer en todo el país, por lo que quien tiene jardín, terraza o cualquier espacio exterior en el hogar puede empezar a disfrutarlo por fin de diferentes maneras. Hoy te mostramos un artículo de Leroy Merlin que le dará un cambio increíble a tu terraza este verano para llevarla al siguiente nivel y hacer que sea mucho más funcional y decorativa.

Leroy Merlin es una de las tiendas especializadas en hogar que más artículos para el jardín ofrece, y es que cuenta con un amplio catálogo en el que poder elegir todo lo necesario para aprovechar y disfrutar al máximo tanto jardines como terrazas. Decoración, entretenimiento, relax… todo lo que quieras lo encontrarás en esta cadena francesa.

El toldo manual de Leroy Merlin que cambiará tu terraza

Se trata del Toldo Nori manual brazo extensible cofre integral blanco y tela beige, un gran toldo que le proporcionará total privacidad a tu terraza ya que sus medidas son 4×3 metros. Gracias a un súper 12% de descuento tiene un precio final de 519€, lo que supone un increíble ahorro de 70 eurazos que siempre viene bien.

Este toldo manual de Leroy Merlin es un toldo extensible con estructura de aluminio lacada en color blanco y tejido acrílico con acabado liso en color beige, un toldo ideal para proteger tu terraza y tu hogar de los rayos del sol y que le dará también un toque decorativo espectacular. La tela tiene un gramaje de 270 g/m2, lo que hace que sea muy resistente y duradera. Además, al tener cofre se protege tanto la tela como la estructura.

La estructura de este toldo cuenta también con protección frente al viento de clase 2, lo que se traduce en resistencia a vientos de hasta 38 km/h. Su ángulo de inclinación máxima es de 90º, y el kit de instalación cuenta con todos los soportes de fijación necesarios para realizarla con éxito y todas las garantías de seguridad para que su uso no suponga un riesgo.

Si te gusta este toldo manual de Leroy Merlin pero no te convence totalmente el color o no lo ves muy veraniego, no hay problema ya que la tienda francesa lo tiene disponible en diferentes colores para que puedas elegir el que más se adapte a tus gustos y necesidades. Un toldo de calidad del que podrás disfrutar durante muchos años si le das los cuidados adecuados.