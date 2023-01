Hacienda ha entrado con duras acusaciones contra la anterior cúpula de RTVE en la batalla interna que se vive actualmente en la cadena pública después de que el Gobierno forzara la dimisión de José Manuel Pérez Tornero y pusiera como presidenta interina de la cadena a Elena Sánchez, cambiando los estatutos a la fuerza para darle plenos poderes -los trabajadores lo han denunciado por la vía civil y ante el Supremo-. En su auditoría de 2021, Hacienda airea comilonas, «en algunos casos con elevados costes de bebidas alcohólicas», pagos a directivos de taxis y transporte a los que no tendrían derecho e irregularidades en la compra de programas a las productoras en las que no deja en buen lugar a Pérez Tornero y su equipo.

El ex presidente de la cadena pública respondió en un mensaje en sus redes sociales negando las irregularidades en sus gastos y en los contratos, y denunciando una campaña de desprestigio contra él. Una campaña que sale desde el mismo Gobierno que le nombró.

Este espectáculo y cruce de acusaciones se produce además con las audiencias de la cadena en mínimos históricos -también lo señala la auditoría de Hacienda-, y con la presidenta interina sin el apoyo del consejo, ni siquiera de los consejeros del PSOE y el del PNV, Juanjo Baños, por lo que no puede cesar al equipo anterior y nombrar a directivos cercanos a ella.

Esta es la situación real de la cadena pública, lo que deja contra las cuerdas al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha fracasado en todo el proceso de cambio de líder en RTVE. Bolaños no ha podido conseguir que el consejo apoye a Sánchez para cambiar el organigrama y sólo votan a favor de los cambios en los contenidos -hay nueve consejeros: tres de PSOE, dos de Podemos, tres del PP y uno del PNV-.

«La situación interna es lamentable, con Elena Sánchez sin los apoyos para cambiar ni al secretario general, con la denuncia de los sindicatos contra el cambio de estatutos, con las audiencias como están. ¿Y Bolaños? El verdadero culpable parece que se va a ir de rositas», señalan fuentes internas.

Alfonso Morales

Elena Sánchez quiere cambiar al equipo, poner un nuevo número dos en la cadena y cesar a Alfonso Morales, que estaba con Tornero. Como publicó este diario, ha pedido a Moncloa que ‘dome’ a los consejeros díscolos para tener el control del consejo, sin éxito. En concreto, ni Ramón Colom (PSOE) ni Baños (PNV) le apoyan al 100%. Sin ellos, más los tres del PP, Sánchez no puede sacar adelante todo lo que quiera pese al cambio de los estatutos.

Como no puede cesarle, Sánchez ha pedido ya dos veces la dimisión a Morales, sin éxito. «Y este es el quiz de la cuestión. Como no dimite, están sacando todas las irregularidades que pueden, para forzar a que se vayan y parar con las comilonas y las irregularidades en los contratos. Si no se van, estoy seguro de que desde Moncloa y la actual cúpula de RTVE seguirán sacando estas cosas», señalan fuentes internas.