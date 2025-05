Así funciona la retirada fraccionada del carnet de conducir: la DGT lo hace oficial

Incumplir las normas de tráfico, especialmente por excesos de velocidad o el consumo de alcohol y/o drogas al volante, puede conllevar la retirada de carnet de conducir. Sin embargo, la forma en que se lleva a cabo esta sanción no es siempre la misma. En algunas situaciones, el conductor no pierde su carnet de forma total e inmediata, sino que se le permite seguir conduciendo bajo ciertos términos y condiciones. Este proceso, conocido como «retirada fraccionada del carnet de conducir», a pesar de que no está explícitamente establecido en el Código Penal ni en el Reglamento General de Circulación, está avalado por la DGT.

Se trata casos donde los tribunales permiten que la retirada del carnet de conducir se cumpla de forma fraccionada, es decir, solo durante los fines de semana, festivos o periodos vacacionales. Este tipo de medida ha sido aplicada principalmente a conductores profesionales que dependen del uso del vehículo para trabajar y aquellos que pueden demostrar un impacto económico grave si se les retira el carnet por completo. Sin embargo, la aplicación de esta medida depende de una evaluación individual del juez encargado del caso, quien valorará una serie de factores.

Retirada fraccionada del carnet de conducir

La retirada fraccionada del carnet de conducir es una medida que permite a algunos conductores seguir utilizando su vehículo bajo condiciones específicas, mientras cumplen parcialmente con la sanción impuesta. A diferencia de la retirada total, que obliga a los infractores a dejar de conducir inmediatamente, la fraccionada consiste en que el conductor sólo perderá su carnet en fines de semana, días festivos y vacaciones.

El principal objetivo de esta medida es proporcionar una solución que permita al conductor continuar con su actividad profesional. Cabe señalar que no está regulada explícitamente, pero la jurisprudencia ha permitido que algunos tribunales acepten solicitudes para fraccionar la pena, sobre todo en casos donde el infractor se encuentra en una situación económica o laboral vulnerable. En estos casos, el conductor debe presentar una solicitud formal al juez, explicando su situación y proporcionando pruebas que justifiquen su petición.

Estos son los casos más comunes en los que esta medida ha sido considerada por los tribunales:

Infracciones leves de tráfico : si la retirada del carnet no se produce como resultado de una infracción penal, como el exceso de velocidad o el consumo de alcohol o drogas al volante, el juez podría considerar la posibilidad de aplicar la retirada fraccionada.

: si la retirada del carnet no se produce como resultado de una infracción penal, como el exceso de velocidad o el consumo de alcohol o drogas al volante, el juez podría considerar la posibilidad de aplicar la retirada fraccionada. Motivos de salud : si un conductor tiene problemas de salud que le impiden conducir de manera segura, se puede solicitar la retirada fraccionada del carnet. Este caso es menos común, pero en situaciones de enfermedad o discapacidad que no supongan un peligro inmediato para la seguridad vial , el tribunal puede decidir que la retirada total no sea necesaria y permitir que el conductor mantenga su licencia durante ciertos periodos.

: si un conductor tiene problemas de salud que le impiden conducir de manera segura, se puede solicitar la retirada fraccionada del carnet. Este caso es menos común, pero en situaciones de enfermedad o discapacidad que no supongan un , el tribunal puede decidir que la retirada total no sea necesaria y permitir que el conductor mantenga su licencia durante ciertos periodos. Conductores profesionales: los conductores profesionales, como taxistas, camioneros o transportistas, dependen del uso del vehículo para trabajar. Si un tribunal considera que la retirada del carnet afectaría gravemente la economía familiar, podría permitir que la pena se cumpla de forma fraccionada durante los periodos en los que no trabaja, como fines de semana o vacaciones.

Requisitos

Para solicitar la retirada fraccionada del carnet de conducir, el conductor debe cumplir con una serie de requisitos esenciales. En primer lugar, es fundamental demostrar que el infractor depende del uso del vehículo para desempeñar su actividad laboral. Esto puede incluir presentar documentos como un contrato de trabajo, pruebas de que trabaja en el sector del transporte, o cualquier otro documento que certifique que su empleo está directamente relacionado con la conducción de un vehículo, ya sea en transporte de mercancías o de personas.

Además, los tribunales también toman en cuenta las cargas familiares del infractor. Si el conductor tiene dependientes a su cargo, como hijos o personas con necesidades especiales, o si enfrenta deudas importantes, como una hipoteca, estas circunstancias pueden influir en la decisión judicial.

El siguiente paso es presentar la solicitud formal ante el juez correspondiente. Esta solicitud debe detallar las razones por las cuales se solicita la retirada fraccionada, especificando los días y horarios en los que el conductor necesita utilizar su vehículo para trabajar. Dado que este tipo de procedimientos involucra aspectos legales complejos, es altamente recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho de tráfico.

En la práctica, la mayoría de los tribunales no suelen aceptar la retirada fraccionada del carnet de conducir. Aunque se han aprobado algunos casos, especialmente cuando el conductor puede demostrar que perder su caret tendría un impacto económico significativo, la tendencia general es que se rechacen estas solicitudes. Los tribunales suelen considerar que si el conductor depende de su vehículo para trabajar, debería haber actuado con mayor responsabilidad al evitar infracciones como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.