Colas en Lidl por la celosía que imita un seto para tener más intimidad en tu terraza o jardín

En esta época donde las temperaturas suben, las terrazas, los balcones y los jardines se convierten en espacios protagonistas dentro de nuestra casa. A pesar de ello, puede que no se goce de la privacidad deseada a la hora de tomar el desayuno, tomando el sol o tomar algo con amigos y es por ello que la cadena de supermercados Lidl acaba de lanzar dos soluciones prácticas y estéticas, disponibles el lunes 11 de mayo.

La primera es una celosía con hojas que simula el seto de un jardín. El objetivo es que no se vea solo como una pantalla de ocultación sino que se integre con la barandilla o la valla como si fuera vegetación. Las medidas son de 300 cm de largo por 100 cm de alto, y se puede cortar a medida para adaptarlo a la barandilla.

A la hora de fijarla, se instala de forma sencilla mediante una rejilla de plástico en la parte posterior. Para realizar la fijación, el set incluye 20 bridas. Y en cuanto al precio, cuesta 21,49 euros.

Otro producto de Lidl

Otra propuesta de Lidl para buscar la privacidad tiene un carácter más minimalista al apostar por varillas verticales de imitación bambú que crean una barrera visual y además contra el viento entre la terraza o el jardín. Está fabricada con PVC, lo que garantiza una alta durabilidad frente a la humedad y el sol.

Además, sus dimensiones son mayores al ser de 300 cm de largo por 100 cm de alto. Es la opción más adecuada para quien necesita una superficie más amplia sin complicar la estética del conjunto. Asimismo, el efecto del bambú unciona bien junto a muebles de madera y no compite con ningún estilo de decoración exterior. Se encuentra disponible en color natural o gris y estará a la venta en tiendas físicas por 11,49 euros a partir del lunes 11 de mayo.