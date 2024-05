El Club Bilderberg, que reúne a las personas más influyentes del mundo, se da cita estos días en Madrid para debatir sobre temas de interés global y contará con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño.

También estarán presentes la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella Comadrán; el director del diario ‘El Español’, Pedro J. Ramírez; el presidente del grupo Planeta y Atresmedia, José Crehueras; el exsecretario de Estado de Asuntos Exteriores (PP), Ildefonso Castro, y el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz. A nivel internacional, destaca la presencia del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte; el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla; el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el consejero delegado de Ryanair Group, Michael O’Leary, o el consejero delegado de Deutsche Bank AG, Christian Sewing.

Los temas clave de debate este año son la inteligencia artificial (IA), el clima, el futuro de la guerra y el panorama geopolítico, con Ucrania, Rusia, China y Oriente Medio en el foco, los retos económicos de Europa y Estados Unidos y el panorama político de EE.UU. Esta es la tercera ocasión que se celebra esta reunión en España, tras la primera acogida en el Balneario Isla de La Toja (Pontevedra) en 1989 y la segunda que se dio cita en el Hotel Dolce de Sitges (Barcelona) en 2010. Esta 70ª edición de la reunión de Bilderberg se celebra entre el 30 de mayo al 2 de junio de 2024 en la capital española. Como siempre, se ha invitado a un grupo diverso de líderes políticos y expertos de la industria, las finanzas, el mundo académico, el trabajo y los medios de comunicación.

¿Qué es el Club Bilderberg?

Fundada en 1954, la conferencia Bilderberg es una reunión anual destinada a fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte. Si bien se conoce el listado de asistentes y los grandes temas sobre los que se debatirá, la relevancia política y social de los miembros que cada año acuden a sus reuniones ha propiciado todo tipo de teorías conspiratorias.

Una de las causas de las distintas teorías es el sistema de debate hermético que utiliza el club. En él, a través de un foro para discusiones informales, los debates se llevan a cabo bajo la regla ‘Chatham House’, que establece que, a pesar de que los participantes son libres de usar la información recibida en dichos debates, no pueden revelar la identidad ni el contenido de los discursos de ningún participante en los mismos. Esta naturaleza reservada de la conferencia hace que los ponentes puedan expresar libremente sus ideas. Para garantizar esta privacidad, las conversaciones que se mantienen dentro del club, no se transmiten a los medios, no se transcriben, no se graban, así como tampoco en ellas se votan acuerdos ni se hacen declaraciones oficiales.

La seguridad es tan estricta que los invitados no pueden llevar acompañantes, ni su pareja, ni escoltas. Además, tampoco pueden acudir en su propio vehículo.