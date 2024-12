El Real Decreto del nuevo registro de viajeros entra en vigor desde este 2 de diciembre. Se trata de un registro, impulsado por el Ministerio de Marlaska, pero que desde su anuncio ha contado con la oposición de todo el sector del turismo porque exige la recolección de más de 40 datos de los turistas que se registran en un hotel, un camping o incluso para contratar un viaje en una agencia. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el mismo día de su entrada en vigor, la página web del registro de viajeros, que tienen que usar, por ejemplo, los hoteleros, se ha caído y no funciona.

Uno de los primeros en denunciar esta situación ha sido el senador del Partido Popular Agustín Almodovar Barceló a través de su cuenta de Twitter.

Menudo estreno!!! El sistema de registro de viajeros, el Gran Hermano turístico de Pedro Sánchez y Marlaska se ha caído. Han impuesto al turismo español una medida sin estar preparados para ello y dándoles la espalda a todo el mundo. Una chapuza, como todo. pic.twitter.com/maUY0QzaP9 — Agustín Almodóbar Barceló (@aalmodobar) December 2, 2024

El turismo contra el registro de viajeros

A pesar de que todo el sector del turismo ha pedido su aplazamiento… Desoyendo a toda esta oposición, el Ministerio de Marlaska ha decidido seguir adelante con este Real Decreto. No obstante, representantes del sector del turismo, como Ceav y Cehat, ya han manifestado su intención de acudir a los tribunales para echar atrás este registro de viajeros, además de pelear en los juzgados las posibles sanciones para el sector como consecuencia de las fuertes exigencias de este Real Decreto.

Desde la patronal de los hoteles (Cehat), su presidente, Jorge Marichal ha defendido que irán a los tribunales: «Vamos a cumplir con la normativa, porque tenemos que hacerlo. Pero al mismo tiempo vamos a intentar, pues ir a tribunales si se puede, para intentar tirar todas esas cosas que consideramos que son injustas o que no están en el marco de la legalidad europea».

«Es probable que cuando lleguen los turistas no quieran darnos su email, ni su teléfono, que no quieran decirnos qué grado de parentesco tienen con las personas con las que estarán en la misma habitación porque en su país no lo tienen que hacer y estamos dentro de la Unión Europea», explica Marichal.