Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha concedido 9 entrevistas en 10 días, escrito alguna tribuna, y viajado a un lado y otro del globo terráqueo, lo que ha levantado ciertas suspicacias en Moncloa. «Se cree la versión mejorada de Pedro Sánchez», aseguran fuentes de peso del Ejecutivo socialista. Incluso en un reportaje reciente han comparado a Pedro Sánchez «con la bruja de Blancanieves», asegurando que «Carlos Cuerpo» sería «más guapo».

Cuerpo ha recorrido en abril distintos platós y estudios de radio en España, pero también se ha asomado por la BBC, Bloomberg o la CNN. Está «tratando de ser el hombre del momento», y quiere erigirse como alguien que «podría suceder a Sánchez».

Acude a cumbres internacionales y está «aprovechando la ola mediática actual, volcada en lo económico». El ministro de Economía hace suyas, en privado, todas las decisiones del Ejecutivo frente a los aranceles de Donald Trump, y presume de la marcha de la economía española a pesar de que tenemos ya el peor dato de competitividad frente a Europa de los últimos cuatro años.

Cuerpo, los aranceles y la jornada laboral

Precisamente, la crisis de los aranceles ha sido aprovechada por el ministro de Economía para lograr una mayor cuota de protagonismo. Su trabajo en la negociación por la reducción de la jornada laboral fue muy cuestionado. No se entendía que el ministro del Gobierno socialista no tomase la iniciativa, y peor aún que «dejase que Yolanda Díaz liderase la negociación tanto con los sindicatos como con la patronal». Desde Moncloa consideran que se perdió una batalla importante, a lo que se suma el descrédito por ser los únicos que pretendían obligar a los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional a tributar por ello.

Pero Carlos Cuerpo mantuvo la cabeza agachada en esos momentos, en aras de parecer un estadista, y ha arrancado el mes de abril con una agresiva campaña de apariciones en distintos medios de comunicación. La idea es presentarse como una figura capaz de oponerse a los aranceles que busca implementar Donald Trump desde EEUU. Defender Europa y su libre mercado, dando ayudas y destacando las bondades económicas de España.

Para ello, Cuerpo pergeñó una línea de ayudas contra esos aranceles, anunciadas a bombo y platillo por el propio Sánchez, de 14.000 millones de euros. Lo que no explicó es que 11.000 eran, en realidad, avales o fondos europeos recibidos por España desde Bruselas.

La fórmula de los avales la ha utilizado en distintas ocasiones desde la pandemia que provocó la Covid 19. Y lo utiliza porque, en realidad, no suponen ninguna ayuda. Ni los avales ni los créditos ICO han supuesto una solución real para las empresas, especialmente las pymes, porque hay que devolver el préstamo. Y porque además tiene intereses. Eso hizo que muchas empresas acudieran por la publicidad, que llamaba «ayudas» a estas medidas, y hayan tenido que cerrar cuando, años después, les solicitaron la devolución.

Por eso cuando repitió la operación en Valencia tras la DANA, los valencianos eligieron las ayudas que daba la comunidad autónoma. Además, el Gobierno sólo ha abonado el 30% del dinero solicitado por los comercios valencianos afectados por la DANA cinco meses después de la catástrofe, según los datos del Consorcio de Seguros.

El ‘cohete’ económico de España

«La economía va como un cohete». Así es como Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, definió el ritmo de crecimiento económico del país. Le secundó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero no lo hizo Carlos Cuerpo. Cuerpo prefiere que las afirmaciones económicas sean algo serio, que transmitan rigor, y que «la economía va como un cohete» no es la mejor forma de expresarlo. Además de que no es cierto.

El crecimiento de España ha sido superior al de las grandes economías de Europa, y así lo ha venido pregonando el propio Carlos Cuerpo, como un mantra que repetía después todo el Ejecutivo, desde la portavoz, Pilar Alegría, hasta el propio presidente Sánchez. Y es verdad. Crecía más que las grandes economías igual que lo hacía menos que Irlanda, por ejemplo, porque la tipología de su crecimiento es distinta. Mientras Alemania, Italia o Francia requieren de crecimiento industrial y tecnológico, España sigue tirando del sector servicios. Irlanda aprovecha su punto neurálgico y lo que muchos denominan dumping fiscal, pero logra crecer gracias a la atracción de capital.

España parece haber perdido la oportunidad de cambiar el modelo económico una vez más. Ahora Alemania reflota su industria, Italia ata cabos en EEUU e India y Francia vuelve a poner todo su arsenal tecnológico y su industria de aeronaves en el tablero. Y España sigue poniendo su sector servicios.

El propio Banco de España ha reconocido que las previsiones ya no son tan buenas. Si a finales de 2024 destacaba el crecimiento pero advertía de un repunte en la inflación y un déficit que nos llevaría a incumplir el objetivo pactado con Bruselas, la puesta en marcha de los aranceles de Donald Trump ponen en tela de juicio el propio crecimiento de la economía española.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, aseguró que los aranceles impuestos por el presidente de EEUU, Donald Trump, «afectarán negativamente al Producto Interior Bruto (PIB) del país». Por ello, el organismo se prepara para revisar a la baja las previsiones de crecimiento de la economía española. Actualmente, España soporta un 20% de estas tarifas, que están suspendidas, igual que toda la Unión Europea.

«Tendremos que revisar a la baja las previsiones de crecimiento. Nosotros, en el caso de la economía española, nuestra última previsión era el 2,7%, que es un crecimiento alto para la economía española», dijo José Luis Escrivá.

Claro que la relación entre Escrivá y Cuerpo tampoco es la mejor del mundo. No lo era cuando trabajaban juntos en el Banco de España, ni lo fue en el Gobierno. En ese momento, Cuerpo trató de convencer a Sánchez para que situara a otra persona al frente del Banco de España. Al final se impuso el deseo de Escrivá, y su relación personal quedó todavía más deteriorada.