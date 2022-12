¿Calefacción o calefactor eléctrico? Esto es lo que consume menos

El aumento constante de la factura de la luz durante este 2022 ha llevado a que muchos hogares españoles teman lo peor ahora que ha llegado el frío. Parecía que en los dos últimos meses ese aumento en el coste de la energía se había estancado, pero nadie nos dice que durante el invierno y con la calefacción puesta durante horas, vaya a volver a subir por lo que se buscan remedios y uno de ellos es alternar la calefacción con el uso de un calefactor eléctrico, pero ¿es esto buena idea? ¿Cuál de los dos consume menos?.

Calefacción o Calefactor ¿Qué consume menos?

Puede que en casa tengas calefacción y además algún que otro calefactor o puede que viendo que estos suelen ser bastante económicos puede ser una buena solución para los días en los que haga menos frío y no te apetezca hacer gasto con la calefacción.

Sin embargo, el tamaño o el precio de los calefactores no deben llevarte a engaño ya que suelen tener un consumo bastante elevado, o que de hecho, puede variar en función de la potencia que tengan. En este sentido podemos hacernos una idea sobre lo que consume uno de estos aparatos a partir de las distintas potencias con las que suelen venderse y que son:

Potencia entre 1200-1500 w: consumo de 3,6 kWh

Potencia de 2000 w: consumo de 6 kWh

Potencia de 3000 w: consumo de 9 kWh

Potencia de más de 3000 w: consumo de 10,5 kWh

Con estos datos puedes hacerte una idea y comprar el calefactor que más te convenga, en comparativa al gasto que hagas de calefacción en casa. Pero además puedes reducir el consumo del calefactor con las distintas pautas que ahora te damos.

Cómo reducir el consumo del calefactor

No utilices calefactores viejos : Si hace años que usas el mismo calefactor puede que comprar uno nuevo te sirva para ahorrar en consumo ya que los nuevos modelos son más eficientes y gastan menos energía, además de que puede que tengan más potencia.

: Si hace años que usas el mismo calefactor puede que comprar uno nuevo te sirva para ahorrar en consumo ya que los nuevos modelos son más eficientes y gastan menos energía, además de que puede que tengan más potencia. Fíjate en la clasificación energética : Como el resto de aparatos y electrodomésticos de nueva generación, los calefactores tienen también una pegatina de consumo en la que mediante letras se refleja la clasificación energética. Las categorías van de la A a la G, por lo que todo lo que sea A y B tiene una eficiencia energética más óptima (además van marcadas por el color verde). Si son C, D y E tienen un consumo moderado, mientras que F y G (que se marcan en rojo) tiene el consumo más elevado.

: Como el resto de aparatos y electrodomésticos de nueva generación, los calefactores tienen también una pegatina de consumo en la que mediante letras se refleja la clasificación energética. Las categorías van de la A a la G, por lo que todo lo que sea A y B tiene una eficiencia energética más óptima (además van marcadas por el color verde). Si son C, D y E tienen un consumo moderado, mientras que F y G (que se marcan en rojo) tiene el consumo más elevado. Fíjate en la ficha técnica: Gracias a la ficha técnica podrás saberlo todo sobre el calefactor que deseas comprar en especial, la fuente de calor (el modo en el que el calefactor genera calor) y el termostato (es decir, si tiene alguna función para que se apague automáticamente al llegar a cierta temperatura).

Con estas pautas, el consumo del calefactor en casa no será tan elevado pero además puede sumarle otras como cerrar bien puertas y ventanas para que no entre el aire frío del exterior y también aislarlas para que el calor se retenga mejor en el interior y no entre el frío de la calle. Y en cuanto a la calefacción si quieres ahorrar de verdad debes fijarte mucho en la temperatura a la que la pones, ya que si la colocas por encima de los 21 grados puede que corras el riesgo de aumentar el consumo en un 30%.