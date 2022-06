CaixaBank presenta su estrategia hasta 2024 ante accionistas en un evento corporativo

CaixaBank ha presentado a un grupo de accionistas las principales líneas de su nuevo Plan Estratégico 2022-2024, que marca la hoja de ruta de la entidad para los próximos tres años. En un comunicado este miércoles, la entidad bancaria ha explicado que el director de Relación con Inversores y Accionistas de CaixaBank, Edward O’Loghlen, ha trasladado los mensajes más importantes del nuevo Plan.

Ha explicado el entorno económico actual y otros aspectos de interés, y que se trata de un plan ambicioso que «permitirá mantener una retribución atractiva» para todos sus accionistas.

El encuentro, celebrado en la Oficina All in One de Madrid, ha contado con la presencia de algunos miembros del Comité consultivo de accionistas de CaixaBank, además de que los accionistas han podido también conectarse al encuentro vía online, para asistir a la jornada en remoto.

Con el plan, CaixaBank prevé alcanzar una rentabilidad superior al 12% y una ratio de eficiencia del 48% en 2024, así como un incremento del 8% de su margen de intereses y la generación de alrededor de 9.000 millones de euros de capital.

Las prioridades del Plan Estratégico 2022-2024 de CaixaBank, el primero tras la integración de Bankia, se centran en impulsar el crecimiento del negocio, fortalecer el liderazgo en el segmento de particulares, convertirse en el primer banco de más empresas, evolucionar el modelo de atención para adaptarlo al máximo a las preferencias de los clientes y consolidarse como «un referente en sostenibilidad en Europa».