Cada vez usamos más dispositivos electrónicos y necesitamos llevar con nosotros lo necesario para que nuestro móvil, tablets o cámaras de fotos, no se queden sin batería mientras estamos en la calle. En los último años, las baterías externas son una opción realmente buena para esos momentos en los que no tenemos acceso a un enchufe y necesitamos tener al 100% nuestros dispositivos. Lidl ha nos trae en su web una batería externa, que carga hasta tres dispositivos simultáneos a un precio casi irrisorio.

La batería externa de Lidl cuenta con dos colores para elegir, blanco y negro, una resistente carcasa con la tecnología más potente de Smart Fast Change. Esta tecnología optimiza el tiempo de carga con una Interfaz USB Tipo C, que consigue carga y descarga.

Tres dispositivos

Las versatilidad de esta batería externa es uno de los factores más positivos del producto de Lidl. Preparado para cargar a la vez hasta tres dispositivos diferentes sin que la fiabilidad de la batería pierda su efecto.

Con dos conexiones USB tipo A, y una USB tipo C, cualquier aparato electrónico podrá ser cargado en el dispositivo, ideal para salir de viaje y llevarlo en el bolso a cualquier lugar.

Por el momento, este interesante producto de Lidl se vende de manera online en su página web oficial, con un precio de 8,99 euros, una gran oferta para una batería externa que cuenta con la ventaja de tener capacidad para cargar a la vez hasta tres dispositivos.

Otros cargadores de Lidl

En este sentido, el gigante alemán, en su apuesta por diferenciarse del resto de supermercados con productos poco habituales dentro de las tiendas de alimentación, cuenta con otro tipo de cargadores muy interesantes.

Especial interés despierta el cargador inalámbrico QI 20W con un diseño elegante, plano y luces LED. Este cargador permite cargar el teléfono móvil con tan solo ponerlo encima. Todo un avance en este tipo de cargadores que se pretenden ser el futuro de la tecnología en los próximos años.

Este cargador es capaz de cargar hasta dos dispositivos electrónicos a la vez, además de tener 20W de potencia. Es compatible con un número elevado de terminales móviles que cuenten con la opción de carga QI como pueden ser iPhone 11, iPhone X, iPhone XR, iPhone 8 / 8 Plus, Samsung Galaxy S10 / S10 Plus / S9 / S9 Plus, S7 / S7 Edge, y Note 8.

Lo más interesante de este cargador inalámbrico es su precio: 14,99 euros.