La banca digital no acaba de consolidarse en España, según reflejan los últimos datos del portal estadístico de la Comisión Europea, Eurostat, recogidos por OKDIARIO. El envejecimiento de la población es uno de los principales factores que explican esta situación. Así, más del 25% de los españoles no hacen uso de servicios financieros online, muy lejos del porcentaje que presentan los países nórdicos, que ronda el 3%.

No obstante, aunque la digitalización de los jóvenes es mucho mayor en otros ámbitos, aún hay un 25,6% de personas entre los 16 y los 29 años que no utilizan la banca digital, más en términos relativos que la población general.

En términos generales, los habitantes de los países nórdicos como Noruega o Dinamarca son los que más utilizan los servicios financieros digitales. Más del 96% de su población hacen uso de la banca online. De hecho, estas naciones están acabando con el dinero en efectivo.

Es decir, la economía digital está copando casi todas las transacciones de los países nórdicos, por lo que no es extraño que utilicen más estas herramientas. Entre los de menor edad es aún más común. Alrededor del 98% de sus jóvenes usan la banca online.

Tras ellos, se encuentra Países Bajos. El 96,3% de los holandeses hacen uso de los servicios bancarios digitales y, si se tienen en cuenta sólo los que se encuentran entre los 16 y los 29 años, el 97,3% de la población recurren a ello con asiduidad.

En el cuarto lugar está Finlandia. Sólo el 5% de los finlandeses no usan la banca digital, y menos del 4% de su población joven. Según explican a OKDIARIO fuentes financieras, las «opciones como Revolut», es decir, los servicios financieros online, están muy extendidas por las duras condiciones que imponen las entidades a los usuarios.

El triunfo de la banca digital en Europa

«En países como Hungría usan bancos digitales para esquivar las comisiones de los bancos físicos y poder ahorrar en euros o dólares», aseguran las mismas fuentes. En este caso, la moneda oficial del país, el forinto, lleva tiempo con tasas de inflación excesivamente elevadas, lo que lleva a muchos a intentar escapar invirtiendo en divisas.

«La moneda cada vez vale menos y los bancos tienen muchas comisiones, incluso cobran por sacar dinero del cajero. La gente no lleva efectivo, no porque no quiera, sino porque penalizan sacarlo», afirman. Así, tanto jóvenes como mayores recurren a pagos digitales, a través del móvil o tarjetas.

«Si se hacen más de dos transacciones al mes, cobran unos 30 euros al cambio. Además, tener menos de 1.000 euros en la cuenta penaliza», aseguran. Estas condiciones bancarias que viven otros países son uno de los principales factores que están impulsando las alternativas digitales, algo que no se da en España.

Eso, sumado al envejecimiento poblacional que sufre toda la península, hace que la banca digital tenga más problemas para consolidarse, como sí está haciendo en otras partes de Europa.

Con todo, el uso de la banca digital sí se está extendiendo en España a lo largo de los años. En 2022, el 69,6% de los españoles la utilizaban. Dos años después, en 2024, es el 75% de la población, un aumento superior a los 5 puntos porcentuales.

Sorprende, no obstante, que el porcentaje de jóvenes que utilizan servicios financieros online se sitúe siempre por detrás de la población general en España, algo que no sucede en otros países, en los que los de menor edad destacan por ser pioneros en estas y otras tecnologías.