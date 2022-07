La banca apremia a las empresas a endeudarse antes de que suban los tipos pese a las advertencias del BCE

La banca española se ha lanzado a ofrecer crédito a las empresas, en especial a las pymes, con el argumento de que aprovechen el momento antes de que los tipos de interés suban más. De hecho, varias entidades aseguran que están creciendo a tasas récord. Esta actitud choca frontalmente con las advertencias del BCE y del Banco de España, que urgen al sector a reducir los riesgos y a prepararse para una subida de la morosidad.

«Tenemos muchas ganas de prestar dinero, estamos trabajando activamente para animar a las empresas a que cojan crédito antes de que se trasladen las subidas de tipos», señala una entidad del Ibex. Y añade que «no es ni más caro ni pedimos más garantías. Hay mucha competencia en el sector para conceder crédito».

Esta euforia por prestar dinero tiene también detrás que la morosidad derivada de la pandemia ha sido mucho menor de lo que se temía. En junio, además, comenzó el vencimiento de los créditos ICO con una mora «sorprendentemente baja», según otra entidad. Ahora bien, los créditos avalados de las empresas con más dificultades se han aplazado; es decir, los que están venciendo son los créditos ‘buenos’, los de las compañías que se han recuperado tras la crisis.

Otras fuentes del mundo financiero contradicen un tanto estas optimistas declaraciones de los bancos, y aseguran que las entidades están tratando de reducir riesgos ante el deterioro económico que se avecina. Así, por ejemplo, están cambiando créditos con garantía personal por otros con respaldo hipotecario, más seguros para la banca.

El sector sí reconoce que la mayoría de ese crédito se está destinando a financiar circulante, y no a inversión final. «Las empresas no necesitan invertir para ampliar capacidad. Aún no han colapsado la capacidad que tenían antes del covid», según una de las entidades.

Esta euforia por prestar a las empresas se suma al fuerte crecimiento de la concesión de hipotecas sobre vivienda, que está en máximos de 12 años. Otro indicio más del recalentamiento del mercado inmobiliario, a pesar de que el sector niega reiteradamente que estemos en una nueva burbuja (sobre todo con el argumento de que el endeudamiento privado está muy lejos de los niveles que alcanzó en la burbuja que estalló en 2009).

En contra de las advertencias del BCE

Esta actitud del sector financiero choca frontalmente con las reiteradas advertencias tanto del Banco Central Europeo como del Banco de España sobre la necesidad de reducir riesgos y prepararse para la crisis económica que se avecina con el consiguiente incremento de la morosidad. De hecho, el 30 de junio Christine Lagarde pidió incluso recortar los dividendos o las recompras de acciones (como la de BBVA) ante el deterioro de la economía.

Este jueves, Andrea Enria -presidente del brazo supervisor del BCE- volvió a insistir en que los bancos deben tener suficiente capital ante una posible recesión.

Los supervisores bancarios han criticado también otras acciones de las entidades españolas como la liberación de las provisiones -dinero que se retiene para hacer frente a la morosidad futura- dotadas durante la pandemia. La explicación del sector es que construyeron un exceso de provisiones por la incertidumbre y que no son necesarias a la luz de la recuperación.