Baghdadi Capital, family office global e independiente especializado en corporate and investment banking, ha inaugurado un nuevo espacio en Alcobendas con el que amplía sus actuales oficinas y refuerza la capacidad operativa del grupo en un momento de crecimiento sostenido y expansión internacional.

El nuevo espacio, que cuenta con casi 1000 metros cuadrados adicionales, ha sido concebido como un entorno estratégico desde el que seguir impulsando la actividad de la compañía, fomentar la colaboración entre equipos y acompañar el desarrollo de iniciativas de alto valor para sus clientes y socios.

De esta forma, las oficinas de Baghdadi Capital en Alcobendas tiene capacidad para acoger a un equipo de casi 100 profesionales, una cifra que refleja la evolución de la compañía y su compromiso con la generación de empleo cualificado en el municipio.

Momento clave para la compañía

Alcobendas, sede estratégica para el crecimiento de Baghdadi Capital La inauguración contó con la presencia de Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas, quien destacó la contribución de Baghdadi Capital al desarrollo económico y empresarial del municipio.

“Queremos agradecer a Baihas Baghdadi y a todo el equipo de Baghdadi Capital su apuesta por Alcobendas, por seguir creciendo desde nuestra ciudad y por contribuir a la generación de empleo y oportunidades.

Alcobendas se ha consolidado como uno de los grandes núcleos empresariales de España, situado hoy solo por detrás de Madrid y por delante de Barcelona, y proyectos como este refuerzan esa posición como ciudad de referencia para la actividad económica, la innovación y el talento”, señaló la alcaldesa.

Por su parte, Baihas Baghdadi, fundador y Executive Chairman de Baghdadi Capital, ha señalado que: “Recibir hace unos días el reconocimiento como Embajador Empresarial de Alcobendas ha sido un verdadero honor y una responsabilidad que asumo con enorme ilusión».

Por eso, «poder inaugurar este nuevo espacio de la mano de la alcaldesa representa para mí un momento especialmente importante», añade.

Esta distinción nos motiva a seguir haciendo todo lo posible para representar a Alcobendas, impulsar el empleo y continuar construyendo desde España un proyecto financiero independiente, internacional y con vocación de largo plazo”

Expansión internacional

El crecimiento de las oficinas se enmarca en una etapa de fortalecimiento corporativo para Baghdadi Capital, que recientemente ha incorporado Qasioun Partners para reforzar su propuesta de advisory financiero especializado.

Esta operación se suma a la consolidación del grupo en distintas geografías y a su ambición de continuar ampliando su presencia en los principales corredores económicos internacionales.

Con esta ampliación, Baghdadi Capital reafirma su compromiso con Alcobendas como sede estratégica para el desarrollo de su actividad y como punto de conexión entre su crecimiento en España y su proyección global.