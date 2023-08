Los avisos más desesperados del Banco de España a la hora de hacer esto en los cajeros automáticos

El Banco de España ofrece con frecuencia información muy interesante a los ciudadanos, especialmente relacionada con la seguridad financiera para que su dinero, tanto el efectivo como el que se encuentra en cuentas bancarias, se mantenga seguro, además de otros muchos consejos sobre todo tipo de temas económicos. Te explicamos los interesantes consejos del Banco de España al sacar dinero del cajero que debes tener en cuenta para no encontrarte con sorpresas… ¡toma nota!

Consejos para sacar dinero del cajero

Sacar dinero de cualquier cajero automático es muy habitual, o realizar cualquier otra operación en ellos, millones de personas lo hacen cada día en todo el mundo, y es muy importante saber cómo utilizarlos de forma correcta y, lo más importante, de forma segura. Estos son algunos consejos que ofrece el Banco de España para sacar dinero de los cajeros automáticos:

Comisiones

Es importante tener en cuenta que la entidad propietaria del cajero no te puede cobrar comisiones por utilizarlo si tu banco es otro, se la cobra a la entidad de tu tarjeta, que en su caso puede asumirla o cobrártela a ti. Es absolutamente obligatorio que antes de que salgan los billetes aparezca una advertencia con el importe de las comisiones que te van a cobrar, incluso si no te las cobran te lo tiene que poner también.

El cajero se traga la tarjeta

A todos nos ha pasado alguna vez que el cajero automático se ha quedado la tarjeta después de meterla y no la devuelve por mucho que hagas, algo que suele suceder por motivos de seguridad, por ejemplo cuando has metido mal varias veces el número pin, o incluso puede suceder por problemas técnicos. Si esto pasa, bloquea la tarjeta rápidamente por si la expulsara después de marcharte, y vuelve al siguiente día hábil en el que el banco esté abierto. Deberías revisar también si se han cargado gastos en ella, aunque si la has bloqueado no será posible.

Efectivo en ventanilla

Muchos bancos te dicen que para sacar dinero en efectivo tienes que ir al cajero automático y no puedes hacerlo en ventanilla, pero lo cierto es que si eso es así debe figurar en el contrato que el servicio de caja se presta únicamente en el cajero y no en ventanilla. Si es algo nuevo, se te debe notificar con dos meses de antelación, y durante ese tiempo no se pueden negar a darte el efectivo en caja.

Sacar dinero sin tarjeta

Hoy en día ya no es necesario llevar encima la tarjeta para poder pagar con ella o utilizarla en un cajero automático, la tecnología inalámbrica contactless te permite que, si la tienes en el móvil o en el reloj, la puedas utilizar exactamente igual que si la tuvieras físicamente.