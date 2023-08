Puede que te haya pasado al ir a comprar una prenda o cualquier otro artículo por internet, o que también te haya pasado en una tienda física. Eliges un producto que tiene un precio muy bajo y cuando pasas por caja tiene un precio más elevado o el vendedor te insiste en que se trata de un error y que el precio correcto es el más caro. ¿Qué debes hacer entonces? ¿Qué dice la ley al respecto? Así es como tienes que actuar si te quieren cobrar un precio abusivo por un producto.

Tanto en el comercio electrónico como en las tiendas físicas, los deslices en los precios de los productos pueden convertirse en situaciones complicadas tanto para los compradores como para los vendedores. En ocasiones, nos encontramos con un artículo cuyo precio parece sorprendentemente bajo, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Podemos pagar el producto a ese precio cuando el vendedor me dice que hay un error y que es más caro?

Lo cierto es que la respuesta a dicha pregunta involucra aspectos legales y éticos. Los consumidores pueden sentir la tentación de aprovechar lo que parece una oferta imperdible, pero, al mismo tiempo, los vendedores pueden enfrentar dificultades económicas y pérdidas considerables si se ven obligados a vender un artículo por un valor significativamente menor al precio real.

Algo que es muy común en las tiendas en línea, ya que en su esfuerzo por atraer a los clientes, suelen ofrecer descuentos llamativos en ciertos productos. Una práctica que también comienza a verse mucho en las tiendas físicas y más en periodos previos o posteriores a las rebajas. Estas ofertas tentadoras pueden generar un frenesí de compras, especialmente cuando la cantidad es limitada, lo que impulsa a los compradores a actuar rápidamente antes de que se agoten las existencias.

No obstante, los errores son inevitables. Existe la posibilidad de que los precios sean reducidos en exceso por accidente. Ante esta situación, las empresas se encuentran ante la difícil decisión de si deben o no seguir aplicar el descuento o informar a sus clientes de que el precio no es el correcto.

Lo que marca la ley

En este contexto y para saber qué hacer, la ley establece una serie de pasos a seguir. Lo primero es verificar la existencia de un error en el precio marcado, ya que, en caso contrario, el precio original se mantendría. La responsabilidad en este caso recae en el vendedor. Una vez confirmado el error, el artículo 1266 del Código Civil establece que se puede producir una anulación si el error se refiere a características del objeto que hayan sido fundamentales para la celebración del contrato. El precio es indiscutiblemente una de estas características, ya que es un factor determinante en la decisión de compra. Sin embargo, es el vendedor quien debe demostrar que el error ocurrió.

Es importante señalar que, en este proceso, la buena o mala fe del comprador no es relevante. El artículo 7 del Código Civil establece que el ejercicio de los derechos debe realizarse de acuerdo con los principios de la buena fe y prohíbe el abuso de derecho. Sin embargo, el comprador no obtendría derechos especiales, ya que, en virtud del artículo 1266, la aceptación quedaría invalidada por el error demostrado.

No obstante, es fundamental aclarar que, en muchos casos, el error puede ser atribuible al vendedor en lugar de una mala fe por parte del comprador. Si el vendedor cometió un error o actuó de manera inapropiada, es su responsabilidad indemnizar los daños causados. En última instancia, como comprador, tienes el derecho de adquirir el producto al precio que se marcó, sin importar si el vendedor alega que fue un error. Es importante conocer tus derechos y actuar de manera informada y respetuosa en estas situaciones para lograr una resolución satisfactoria.