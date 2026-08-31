Los asesores financieros expertos coinciden: amortizar la hipoteca reduce el capital pendiente y los intereses del futuro

Amortizar la hipoteca reduce el capital pendiente y los intereses del futuro, los asesores financieros expertos coinciden. A la hora de conseguir una casa, la única forma de hacerlo hoy en día es gracias a un ahorro que puede ser la base de este primer empujón hasta nuestros sueños, la hipoteca. Sin duda alguna, hacer una hipoteca nos acerca a poder obtener ese techo sobre nuestras cabezas que acabarán siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Los expertos coinciden con unos asesores financieros que realmente van a poder hacer realidad un destacado cambio de tendencia. Lo que puede pasar en breve, es una situación que podría acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. En estos días que todo puede ser posible, en estas jornadas en las que todo puede ser posible, en estos días en los que podremos empezar a tener en mente una amortización en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Ahorrar un euro puede ser clave en este futuro financiero que puede ser una auténtica pesadilla.

Coinciden los expertos asesores financieros

Los expertos asesores financieros coinciden. Antes que nada, deberemos consultar con un buen asesor que pueda darnos los detalles necesarios para hacer realidad ese sueño de disponer de nuestra casa perfecta. Pero para conseguirlo necesitamos varios miles de euros.

El precio de las casas ha subido a una velocidad nunca vista. Hace unos años un suelo de 100.000 pesetas, era algo habitual. Como también lo eran las casas de 5 millones. Un ahorra de unos años podría dar lugar a la mitad del piso y un préstamo hacía el resto.

Hoy en día nos enfrentamos a un desafío mayor, sueldos de poco más de 1.500 euros y casas de 180.000 euros. La diferencia es enorme y el aumento de los sueldos no se corresponde con el de los precios. Una diferencia que acabamos pagando con hipotecas cada vez mayores.

No sólo debemos pagar más dinero, sino que estaremos más años pagando una hipoteca. A nadie le extraña que sean a 30 años, una cantidad de años que se traduce en un dinero que va en aumento. Pagamos durante más tiempo y, en consecuencia, más dinero que salen de nuestro bolsillo para llegar a los bancos.

Amortizar la hipoteca reduce el capital pendiente y los intereses del futuro

Los intereses en el futuro y también el capital pendiente puede ir desapareciendo a una velocidad que nos costará creer. Es hora de saber cómo podemos acabar antes de tiempo con una hipoteca que puede suponer un dinero que va desapareciendo mes a mes, año a año de nuestro bolsillo.

Tal y como nos explican los expertos de Bankinter: «En España las hipotecas siguen el sistema de amortización francés, por lo que los primeros años se pagan un porcentaje mayor de intereses y al final del préstamo una proporción mayor de capital. Por tanto, cuanto antes hagamos la amortización anticipada de nuestra hipoteca mejor, ya que a la larga pagaremos menos intereses».

Siguiendo con la misma explicación: «En estos momentos en los que el euríbor lleva meses subiendo, seguramente te preguntes si es aconsejable hacer una amortización anticipada. Desde un punto de vista estrictamente económico, cuando el euríbor está por debajo de la inflación no sería lo más recomendable, y a la inversa. Sé siempre equilibrado, no conviene descapitalizarse en exceso porque perdemos capacidad de maniobra para otros temas y todos sabemos que ahorrar cuesta mucho esfuerzo y tiempo».

Un dilema que debemos afrontar cuando decidimos dar este paso: «Si decides invertir ese dinero en productos, ten en cuenta que pueden ofrecerte mayores rentabilidades, pero al mismo tiempo asumes el riesgo de que tu dinero se reduzca. Si la alternativa es menos rentable que lo que el interés que pagas por tu hipoteca, o si simplemente sabes que vas a tener ese dinero que no vas a necesitar en la cuenta corriente, piensa que una amortización anticipada de una hipoteca es también una forma de ahorro. Pero nuevamente, piensa con mesura y valora si por ahorrar unos euros compensa descapitalizarse y perder capacidad de maniobra que tienes con la liquidez para afrontar un imprevisto, invertir o simplemente disponer de ese dinero».

En definitiva al final, cada persona toma sus propias decisiones y lo hace de la mejor manera posible: «Como casi todo, tiene sus pros y sus contras y debemos encontrar una posición que sea equilibrada. La amortización parcial o totalmente de la hipoteca proporciona la ventaja de la tranquilidad de quedar libre de una deuda o, al menos, reducirla. A cambio, perdemos liquidez y capacidad de maniobra, por lo que también debemos pensar en si nuestra capacidad de ahorro nos repondrá pronto de esa amortización. Hay perfiles a los que les incomoda una deuda y otros a los que les incomoda estar sin liquidez. Hay perfiles que prefieren invertir para sacar más por su dinero de lo que le cuesta tener abierto un préstamo».