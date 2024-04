Los amantes de lo dulce corren a Lidl: así es el dulce de 3 euros que arrasa

Hacer la compra en el supermercado puede ser una de las cosas más rutinarias, de entre las distintas tareas caseras que realizamos diariamente o a lo largo de la semana. Sin embargo, a veces podemos llevarnos una sorpresa si de repente recorriendo los pasillos de nuestro supermercado nos encontramos con un producto que llevaba tiempo desaparecido y que nos encantaba. Un momento de alegría que incluso nos cambia el día y que muchos ya experimentan con el dulce que Lidl ha recuperado y que está provocando que todo el mundo desee volver a comprarlo o de hecho probarlo de una vez, si no tuvieron la suerte de hacerlo antes.

Se trata de unos croissants que no solo hacen las delicias de los amantes del dulce, sino que además son veganos y tienen un sabor que nadie puede entender cómo se ha conseguido. El dulce de Lidl que ya es viral en redes sociales y que tiene un precio de apenas 3 euros.

El mejor dulce de Lidl y por solo 3 euros

Lidl es el supermercado especialista en sorprender con muchos de sus productos de bazar, pero cuando se trata de los de alimentación no se queda atrás. La cadena alemana siempre sabe sorprendernos con sus ofertas y también con productos que nadie espera y que se acaban convirtiendo en los favoritos de sus clientes. Es el caso por ejemplo de sus gyozas de pollo, o de sus croissants veganos que ya fueron virales hace meses y que ahora han vuelto a la sección de panadería de Lidl para alegría de sus clientes.

En concreto, se trata de los croissants de chocolate veganos, que han ganado notoriedad no solo por su precio accesible y su sabor excepcional, sino también por evocar recuerdos nostálgicos de sabores de la infancia.

El producto, que viene en una caja de seis unidades y se vende por apenas 2,99 euros, ha provocado una estampida virtual de consumidores deseosos de probar o reaprovisionarse de estos croissants que, según los entusiastas de las redes, recuerdan al gusto de los Phoskitos, aquellos famosos pastelitos de nuestra niñez. La locura comenzó con un tuit de @MsInefable, que rápidamente se viralizó alcanzando más de 3,000 ‘me gusta’ en menos de un día, advirtiendo a los consumidores de este regreso tan esperado.

En el lidl han vuelto a poner los croissants de chocolate veganos que saben a phoskitos por si alguien quiere ir a pillarlos antes de que los quiten🌱 pic.twitter.com/GmvktGUucz — Dafne🌱 (@MsInefable) April 10, 2024

Los mejores croissants de Lidl

Los croissants de chocolate veganos de Lidl no son un producto común. A diferencia de los croissants tradicionales que incluyen ingredientes de origen animal como la mantequilla y la leche, estos pastelitos están hechos completamente de ingredientes vegetales. La receta incluye harina de trigo, grasas vegetales, azúcar y cacao, lo que no solo los hace aptos para veganos, sino también una opción algo más saludable para aquellos que buscan reducir el consumo de productos animales sin sacrificar el sabor. La textura esponjosa y la cobertura generosa de chocolate hacen que cada bocado sea una experiencia deliciosa y reconfortante.

La reacción en redes sociales no se ha hecho esperar en cuanto se ha sabido que volvían a estar a la venta. Desde el momento del tuit inicial de @MsInefable, los comentarios y las respuestas se multiplicaron, con usuarios compartiendo sus experiencias y dejando claro que no van a tardar en ir a por su bandeja. La viralización de estos croissants no solo muestra el poder de las redes sociales para influir en las tendencias de consumo, sino también cómo un producto puede convertirse en un fenómeno cultural por sí solo.

Tengo que probar esto, suena demasiado bien 🥺 — Strongal (@Strongal2) April 10, 2024

Beneficios de comer este producto

Más allá del placer gustativo, consumir estos croissants de chocolate veganos presenta varios beneficios. Primero, al ser un producto libre de ingredientes animales, es adecuado para una amplia gama de dietas y preferencias alimenticias, incluyendo veganos y aquellos que son intolerantes a la lactosa. Además, optar por productos veganos puede tener un impacto positivo en el medio ambiente, ya que la producción de alimentos a base de plantas generalmente requiere menos recursos y produce menos emisiones de carbono que los equivalentes animales. Finalmente, aunque estos croissants siguen siendo un dulce y como tal deben consumirse con moderación, ofrecen una alternativa más consciente para aquellos que desean indulgir sin alejarse completamente de sus principios éticos o de salud.

En resumen, Lidl ha logrado nuevamente captar la atención de sus clientes y de las redes sociales con un producto que no solo es delicioso y accesible, sino también resonante con las tendencias actuales de consumo consciente y disfrute responsable. Este dulce de menos de 3 euros no solo arrasa en las tiendas, sino que también deja un dulce sabor de boca en la era de la alimentación consciente y compartida digitalmente.