Si eres amante de la carne seguro que te gustará comer una buena hamburguesa y aunque las mejores seguro que las podemos encontrar en los restaurantes especializados, lo cierto es que también las tienes en los supermercados tal y como es el caso de las hamburguesas gourmet que ha sacado Aldi al mercado y que además están ahora de oferta por lo que podrás disfrutar una carne exquisita en tu casa. ¡Corre a por ellas porque están volando!.

Las hamburguesas gourmet que vuelan de Aldi

Entre las diversas ofertas que podemos encontrar esta semana en Aldi, destaca una que ya ha provocado que muchos de los clientes de estos supermercados salgan corriendo a por ella antes de que se agote. Se trata de las hamburguesas estilo New York con las que vas a poder hacer en casa las tradicionales hamburguesas americanas aunque debes saber que la carne es de origen nacional.

Desde el propio envase de las hamburguesas se recomienda hacerlas a la barbacoa o a la plancha para poder degustar así mejor su sabor vacuno, de modo que puedes comprarlas para organizar una barbacoa en casa a pesar de las bajas temperaturas que ya comienzan a notarse. Las sirves con unas cuantas patatas fritas, o dentro de un panecillo para hamburguesa, con queso, tomate y lechuga y seguro que os va a dar la sensación de que estáis comiendo realmente una hamburguesa en Nueva York.

Y si quieres prepararlas como las auténticas hamburguesas neoyorkinas, te recomendamos que las cocines cuando la plancha esté realmente caliente. Las echas al fuego y presionas el centro. Luego sólo será cuestión de cocinarlas vuelta y vuelta durante un par de minutos por cada lado. De este modo notarás todo el sabor de la carne jugosa, aunque si te gusta más hecha la puedes hacer un poco más aunque no mucho ya que corres el riesgo de que se note demasiado reseca. No olvides pasar también el pan por la plancha para que se tueste un poco, luego pones un poco de mantequilla en el pan, añades los ingredientes de acompañamiento que más te gusten y por último (no en la base) debes colocar la hamburguesa y el queso fundido.

Disfrutarás así mucho más de estas hamburguesas de Aldi sin gluten y sin lactosa que se venden en una bandeja de dos unidades cada una de las cuáles pesa 150 gramos. Están como decimos de oferta con un 15% de descuento de modo que sólo nos van a costar 2,95 euros.