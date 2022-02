Las zapatillas deportivas son el tipo de calzado más utilizado en todo el mundo, muy práctico no sólo a la hora de hacer deporte si no también en el día a día para ir al trabajo, salir a pasear o cualquier otro momento en el que quieras llevar un look sport o casual, entre otros. Hoy te mostramos unas zapatillas deportivas de Aldi que son una réplica exacta de las más vendidas de Adidas… ¡y cuestan sólo 12 euros!.

Aldi ofrece una amplia variedad de artículos de diferentes secciones, todos a muy buenos precios y con calidad garantizada. La cadena alemana tiene mucho éxito en nuestro país, donde cuenta ya con 350 tiendas y tiene previsión de seguir aumentando esa cifra para tener una mayor presencia en nuestra geografía. Sus datos de ventas en España crecen y crecen cada día.

Las zapatillas deportivas de Aldi que imitan a las Adidas

Se trata de las zapatillas deportivas WALKX, unas zapatillas de color gris que imitan a la perfección a las más vendidas de Adidas pero que te puedes llevar a casa por tan sólo 12,99€… ¡un chollazo que no puedes dejar escapar!. Están disponibles entre las tallas 37-45, y además de estas grises que triunfan también están en color azul y en color negro.

Estas zapatillas deportivas de Aldi están fabricadas en un material exterior ligero y flexible, con un forro textil con plantilla Memory Foam para adaptarse a la perfección a los pies de quien las vaya a utilizar. Su suela también es flexible, y proporciona una gran comodidad.

Si quieres un calzado cómodo que te ofrezca también mucho estilo, sin duda estas zapatillas deportivas de Aldi serán una adquisición excelente. Adidas es una de las firmas deportivas más importantes del mundo, la segunda en ventas tras Nike, por lo que los alemanes de Aldi sin duda se han marcado un buen tanto con esta imitación del calzado más famoso de sus compatriotas de Adidas.

La historia de Aldi

Aldi nació en el año 1913, aunque no fue hasta 1945 que comenzó a tener este nombre, puesto por los dos hermanos que se hicieron cargo del negocio familiar y que utilizaron una combinación de su apellido Albrecht y la palabra Discount, una clara demostración de intenciones para ofrecer grandes descuentos en todos sus artículos.

Actualmente, la importante cadena cuenta con establecimientos en Australia, América del Norte y muchos países europeos, como Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Holanda, Polonia, España, Francia o Portugal.