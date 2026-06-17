Las aerolíneas confían en que la moderación del precio del queroseno impulse un buen verano en España tras la paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba un acuerdo de paz con Irán para que se vuelva a reabrir el estrecho de Ormuz. Tras conocerse esta noticia, el precio del petróleo ha ido experimentando un descenso y alejándose de los más de 100 dólares por barril y situándose en valores más cercanos a 80 dólares, o incluso por debajo. En consecuencia, las aerolíneas españolas esperan que esta situación ayude a que el precio del queroseno se estabilice.

«Esperamos que el precio del queroseno se modere y poco a poco se recupere la demanda desde y hacia la zona de conflicto en Oriente Medio, y creo que a corto plazo será un buen verano para España», asegura Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

Desde el sector de las aerolíneas también se resalta que «las aerolíneas españolas estaban operando con normalidad a pesar de este conflicto y que las rutas de verano no se han visto afectadas».

«En España, la escasez de combustible no se ha percibido y nunca ha llegado a haber», según han indicado desde el Ministerio de Transición Ecológica.

«En Europa, las afectaciones han sido muy puntuales, con dos aeropuertos afectados durante un día. No podemos hablar de escasez de suministro, sólo de que ha habido un incremento del precio del queroseno importante. Sin embargo, en último lugar, la afectación depende del tipo de cobertura de las aerolíneas y del precio al que estas contratan el combustible porque hay algunas que tienen acuerdos en los que compran el combustible durante varios meses al mismo precio», indican fuentes del sector.

La gráfica muestra que el combustible de aviación se ha encarecido mucho más que el propio petróleo durante el conflicto de Oriente Medio. Mientras el Brent registraba una subida moderada a finales de febrero y durante marzo de 2026, el precio del queroseno se disparaba por el fuerte aumento del denominado crack spread, que es la diferencia entre el precio del combustible refinado y el del crudo. Esto indica que el problema no está sólo en la materia prima, sino también en las tensiones del mercado de refino.

El precio del petróleo cae

En cuanto al crudo, tras la anunciada reapertura del estratégico estrecho de Ormuz este miércoles, 17 de junio, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía un 0,6%, ya marcando un precio inferior a los 80 dólares por barril, situándose en los 78,91 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 75,92 dólares, tras amanecer con un retroceso del 0,14%.

Por otro lado, los expertos consideran que la bajada de precio va a ser aprovechada por los países que tenían mayor escasez para reponer sus reservas de petróleo. No obstante, también se cree que el precio del petróleo a raíz de este acuerdo se mantendrá en torno a los 80 dólares durante los próximos meses.

«China sería el principal país que recurriría a reponer sus reservas de petróleo, ya que ha sido uno de los que se ha visto más afectados por los cortes de tráfico en el estrecho de Ormuz», indica a OKDIARIO José Luis Moreno, profesor de ESIC de geoeconomía y autor del libro Geoeconomía Estratégica.

Sin embargo, no es el único, debido a que «esta situación afectaría a gran parte de los países asiáticos, entre los que también se incluyen India, Japón, Corea del Sur y Filipinas», explica Moreno.