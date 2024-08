Adiós al calor: El Corte Inglés tiene este aire acondicionado portátil con descuento y se está agotando

Con las olas de calor que estamos experimentando en estos días, con temperaturas que superan los 40 grados en muchas partes de España, es esencial buscar formas efectivas de mantenernos frescos y cómodos. El calor extremo no sólo afecta nuestra comodidad, sino que también puede tener un impacto negativo en nuestra salud, especialmente en los grupos más vulnerables como los ancianos y los niños. En estas circunstancias, contar con un aire acondicionado se vuelve una necesidad más que un lujo, pero no siempre es posible instalar uno de forma permanente en todos los hogares de modo que nada como recurrir al aire acondicionado que arrasa en El Corte Inglés.

Este verano, los aires acondicionados portátiles se presentan como la solución ideal. Son versátiles, fáciles de instalar y, lo más importante, pueden trasladarse de una habitación a otra según se necesite. Esto es particularmente útil en viviendas donde no se puede o no se quiere hacer una instalación fija. Además, el aire acondicionado portátil ofrece la ventaja de poder guardarlo cuando las temperaturas bajan, ocupando mucho menos espacio que un sistema de aire acondicionado tradicional. Con tantas personas buscando formas de combatir el calor, no es sorprendente que un modelo en particular esté arrasando en El Corte Inglés debido a su excelente rendimiento y a un descuentazo que lo hace aún más atractivo. El modelo en cuestión no es otro que el aire acondicionado portátil Midea MPPDB-12HRN7-QB6, que no sólo ofrece una potente capacidad de refrigeración, sino que además está disponible con un 25% de descuento en El Corte Inglés. Si estás sufriendo con el calor y aún no tienes una solución efectiva, este dispositivo podría ser justo lo que necesitas. Sin embargo, debido a la gran demanda y a la oferta limitada, es posible que se agote pronto, por lo que conviene actuar con rapidez.

El aire acondicionado portátil de El Corte Inglés que está arrasando

Este modelo de aire acondicionado portátil de Midea destaca por su gran capacidad de refrigeración de 3.027 frig/h y una capacidad de calefacción de 2.519 kcal/h, lo que lo convierte en un dispositivo versátil, ideal para cualquier época del año. Su diseño compacto y elegante permite colocarlo en cualquier habitación sin que desentone con la decoración, mientras que sus ruedas facilitan su traslado de un lugar a otro según las necesidades.

El Midea MPPDB-12HRN7-QB6 está equipado con un mando a distancia que te permite ajustar la temperatura y la velocidad del ventilador sin tener que levantarte de tu asiento. Además, cuenta con tres niveles de flujo de aire (355/370/420 m3/h), lo que te permite elegir la intensidad de enfriamiento que mejor se adapte a tus preferencias y a las condiciones de la habitación.

Eficiencia Energética y bajo consumo

Otro de los grandes atractivos de este aire acondicionado portátil es su eficiencia energética. Con una clasificación A en refrigeración y A+ en calefacción, este modelo asegura un consumo energético moderado, ayudando a mantener bajo control la factura de electricidad, incluso durante los meses más calurosos. El uso de refrigerante R-290, conocido por su bajo impacto ambiental, es otro punto a favor, alineándose con las tendencias actuales de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.

El consumo de energía en modo refrigeración es de 1350 W, mientras que en modo calefacción es de 1045 W, lo que lo convierte en una opción eficiente para mantener tu hogar a la temperatura ideal sin generar un gasto excesivo. Además, su presión sonora, que varía entre 50,6 dB y 52 dB según el nivel de ventilación, asegura un funcionamiento relativamente silencioso, ideal para usar en dormitorios o espacios donde se requiera tranquilidad.

Dimensiones y portabilidad

El Midea MPPDB-12HRN7-QB6 tiene unas dimensiones de 46,7 cm de ancho, 76,5 cm de alto y 39,7 cm de fondo, y un peso de 33,2 kg. Aunque su peso puede parecer elevado, su diseño con ruedas facilita enormemente su movilidad. Podrás desplazarlo sin esfuerzo por toda la casa, asegurando que cada estancia esté a la temperatura ideal, ya sea durante una ola de calor en verano o durante un frío invierno.

Disponibilidad y descuento en El Corte Inglés

El Corte Inglés está ofreciendo este modelo con un descuento del 25%, rebajando su precio de 569 € a 424,15 €. Esta oferta es realmente atractiva, considerando la calidad y las prestaciones del producto. Sin embargo, debido a la alta demanda y al limitado stock disponible, es probable que se agote en poco tiempo. Para aquellos que están buscando una solución inmediata al calor sin realizar una instalación fija, este aire acondicionado portátil es una opción que no debe dejarse pasar.

En definitiva, con las temperaturas alcanzando niveles récord en muchas regiones de España, contar con un aire acondicionado portátil como el Midea MPPDB-12HRN7-QB6 puede marcar una gran diferencia en tu confort diario. Su potencia, eficiencia energética y facilidad de uso lo convierten en una opción ideal para cualquier hogar. Además, con el descuento que ofrece El Corte Inglés, este dispositivo se presenta como una oportunidad única para combatir el calor a un precio reducido. Si estás pensando en adquirir uno, te recomendamos que lo hagas cuanto antes, ya que este producto está volando de las estanterías.