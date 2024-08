Acaba de llegar a Mercadona y ha desatado la locura: listo para comer en 4 minutos

¿Deseas disfrutar de algo delicioso pero no tienes tiempo? No te preocupes Mercadona tiene algo que estará listo en 4 minutos y que está provocando la locura en sus tiendas. Mercadona, la cadena de supermercados española que siempre está a la vanguardia en la oferta de productos innovadores y accesibles, ha conseguido una vez más sorprender a sus clientes. No es raro ver cómo muchos de los productos que introducen desatan una auténtica locura entre sus fieles compradores. Desde alimentos envasados, listos para comer, hasta aquellos que requieren de una preparación mínima, Mercadona ha encontrado la fórmula para conquistar los paladares de millones de personas. Además, no sólo se limitan a productos envasados; su oferta de productos frescos es igual de impresionante, ofreciendo siempre opciones de alta calidad que se pueden preparar en cuestión de minutos tal y como es el caso de lo que ahora te presentamos.

Una de las razones por las cuales Mercadona se ha convertido en el supermercado de referencia para tantas familias españolas es precisamente su capacidad para combinar la frescura con la conveniencia. En un mundo donde el tiempo es un bien escaso, poder encontrar alimentos que, además de ser saludables y frescos, puedan ser preparados rápidamente es un verdadero lujo. Esta ventaja no sólo facilita la vida cotidiana de sus clientes, sino que también les permite disfrutar de una amplia variedad de sabores y texturas sin sacrificar la calidad ni la nutrición. Mercadona ha sabido captar esta necesidad, ampliando constantemente su gama de productos frescos que requieren muy poco tiempo de preparación, pero que no dejan de ofrecer una experiencia culinaria gratificante. Entre estos productos, encontramos verdaderas joyas que no solo destacan por su sabor, sino también por la facilidad con la que se pueden preparar. Los productos del mar son un claro ejemplo de ello. La frescura y calidad de los pescados y mariscos que ofrece Mercadona son innegables, y ahora han dado un paso más al facilitar su cocinado para aquellos que buscan una comida rápida y deliciosa. Un ejemplo perfecto es el nuevo producto que ha llegado a las estanterías: el mejillón vivo y limpio en bandeja de 1 kg, que no sólo promete desatar la locura entre los aficionados a los mariscos, sino que además está listo para comer en solo 4 minutos. Este producto es la perfecta combinación entre frescura, sabor y rapidez, ideal para quienes buscan una opción saludable y deliciosa sin pasar horas en la cocina.

El producto de Mercadona listo para comer en 4 minutos

El nuevo mejillón vivo y limpio que ha llegado a Mercadona está causando furor entre los amantes del marisco. Este producto listo para comer en 4 minutos se presenta en una bandeja de 1 kg y, por solo 2,95 €, es una oferta que no se puede dejar pasar. Lo que hace que este mejillón sea tan especial es que viene completamente listo para cocinar, lo que significa que no tendrás que preocuparte por limpiarlo o prepararlo. Solo necesitas unos pocos minutos para tener una comida deliciosa en la mesa.

El mejillón vivo y limpio de Mercadona es de la especie Mytilus galloprovincialis, una de las más apreciadas por su sabor y textura. Este mejillón se obtiene de cría en España, lo que garantiza su frescura y calidad. Al ser un producto fresco, tiene todas las propiedades nutricionales intactas, ofreciendo un alimento bajo en calorías pero rico en proteínas, con solo 55 kcal por cada 100 gramos y 9 gramos de proteína, lo que lo convierte en una opción excelente para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un buen plato de mariscos.

Preparación fácil y rápida en menos de 5 minutos

Una de las mayores ventajas de este mejillón es la facilidad con la que se puede preparar. Mercadona ha pensado en todo, proporcionando un envase apto para microondas que hace que cocinar mejillones sea un juego de niños. Para cocinarlos en microondas, solo necesitas pinchar el plástico transparente en dos puntos y calentar a potencia media (800 W) durante 8-9 minutos. Este método no solo es rápido, sino que también conserva todo el sabor y las propiedades del mejillón, ofreciéndote un plato delicioso y nutritivo en cuestión de minutos.

Si prefieres la cocción al vapor, también es una opción sencilla. Basta con introducir los mejillones en una cazuela, tapar y calentar hasta que se abran, lo que suele tardar unos 4 minutos. Este método tradicional realza el sabor natural de los mejillones y es perfecto para quienes disfrutan de una preparación más clásica. Sea cual sea el método que elijas, puedes estar seguro de que tendrás un plato digno de un restaurante en la comodidad de tu hogar.

Versatilidad en la cocina

El mejillón vivo y limpio de Mercadona no sólo es fácil de preparar ya que estará listo en 4 minutos, sino que también es increíblemente versátil. Puedes disfrutarlo tal cual, simplemente cocido al vapor o al microondas, o puedes incorporarlo en una variedad de recetas. Desde una clásica marinera con vino blanco y ajo hasta un exótico curry de mejillones, las posibilidades son casi infinitas. Este producto te permite experimentar y crear platos que impresionarán a cualquier invitado, sin necesidad de ser un chef experimentado.

Además, los mejillones son un excelente acompañamiento para platos de pasta, arroces, o incluso en ensaladas. Su sabor suave pero distintivo se combina bien con una amplia gama de ingredientes, desde hierbas frescas hasta salsas cremosas. Esto los convierte en una opción ideal tanto para comidas rápidas del día a día como para cenas más elaboradas.

Un producto que es saludable y económico

Por último, pero no menos importante, está el factor económico y nutricional. El precio de 2,95 € por 1 kg de mejillones frescos es casi insuperable, especialmente si consideramos la calidad del producto. Este precio lo convierte en una opción accesible para cualquier bolsillo, permitiendo que todos puedan disfrutar de los beneficios de consumir mariscos frescos.

Desde el punto de vista nutricional, los mejillones son una fuente excelente de proteínas, vitaminas y minerales. Son especialmente ricos en hierro, selenio, y vitaminas del grupo B, lo que los hace un alimento completo y muy saludable. Además, al ser bajos en grasas y calorías, son perfectos para quienes siguen una dieta equilibrada o están cuidando su peso.

En resumen, el mejillón vivo y limpio que ha llegado a Mercadona es un producto que listo en 4 minutos tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito rotundo. Es fresco, fácil de preparar, versátil, saludable y económico. Si eres un amante de los mariscos o simplemente buscas una nueva opción para tus comidas diarias, este es un producto que definitivamente deberías probar. Con su llegada a Mercadona, la locura por los mejillones está más viva que nunca.