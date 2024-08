Dónde ver la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024

Tras más de dos semanas de competición, los Juegos Olímpicos de París, 2024 llegan a su fin. Una edición en la que España no va a llegar al número de medallas que obtuvo en Barcelona 92, pero que nos deja varios oros que nos han hecho vibrar. Hoy será la despedida, y estas son las opciones para ver la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 online y desde tu móvil. Si no tienes un aparato de televisión cerca, no te preocupes, no tienes porque perderte esta ceremonia.

Clausura Juegos Olímpicos: verla desde el móvil

El ente público de Radio Televisión Española ha retransmitido de manera íntegra los juegos olímpicos, al menos, para todas las competiciones en las que ha participado España. Si hoy no puedes estar cerca de un aparato de televisión Y quieres ver una ceremonia de clausura, que promete ser más clásica que la de la inauguración, puedes apostar por la aplicación RTVE Play. Se encuentra disponible tanto para dispositivos Android como para iOS, y el único requisito es que te crees una cuenta de manera gratuita. Una vez que la tengas instalada, podrás seguir la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 con total comodidad.

Si por casualidad te encuentras de vacaciones fuera de nuestro país, debes tener en cuenta que el contenido no estará disponible. Sin embargo, puedes utilizar una aplicación VPN para saltar la restricción geográfica y poder seguir los juegos. Una de las recomendaciones más interesantes es la de ExpressVPN, que ofrece muchos servidores y que cuenta con la ventaja de ser muy intuitiva y fácil de utilizar. Simplemente deberás seleccionar como localización geográfica España, para que puedas acceder a los contenidos de RTVE desde fuera de nuestro país.

Si eres suscriptor de DAZN, esta plataforma de pago también ofrecerá la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Eurosport también es otra posibilidad, recuerda que también se trata de una plataforma en la que debes pagar por ver los contenidos.

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 dará comienzo a las 21:00 horas, y tiene una previsión de duración de algo más de dos horas. La ciudad de Los Ángeles recogerá el testigo de la capital francesa para organizar los siguientes Juegos Olímpicos, los de 2028.

Estas son las mejores opciones para ver la ceremonia de finalización de estos Juegos. Afortunadamente, gracias a los dispositivos móviles y a la fluidez con la que funcionan las conexiones de datos, perderse este tipo de evento ya no es ninguna opción.