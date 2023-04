¿Abre Mercadona hoy, Viernes Santo 2023?

Uno de los días más importantes para la comunidad católica en la celebración de la Semana Santa, es el Viernes Santo, día en el que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús. Este día no es laborable en muchos países, incluyendo España, lo que se traduce en el cierre de la mayoría de los establecimientos comerciales. No obstante, los consumidores siempre tienen dudas sobre si alguna cadena de supermercados de renombre como es el caso de Mercadona, abrirá sus puertas durante este día. Descubramos ahora si Mercadona abre o no, el Viernes Santo 2023.

¿Abre Mercadona en el Viernes Santo?

En el caso concreto de Mercadona, la política de la cadena es cerrar sus establecimientos tanto los domingos como durante los días festivos que son de carácter nacional, regional o local. Por lo tanto, Viernes Santo no es una excepción y se espera que Mercadona cierre sus puertas para permitir que sus empleados puedan disfrutar de este día festivo junto a sus familias.

Puede que se generara cierta duda debido a que ayer Jueves Santo Mercadona sí abrió algunos de sus supermercados, a pesar de que fuera un día festivo. Sin embargo, cabe añadir que sólo se abrieron las tiendas de Mercadona en aquellas comunidades en las que el Jueves Santo no fue festivo (recordemos que es un de los festivos nacionales movibles o sustituibles) es decir, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Sin embargo, si eres cliente de Mercadona y necesitas hacer compras durante Viernes Santo, que sepas que sus tiendas van a permanecer cerradas durante todo el día de hoy aunque mañana sábado 8 de abril volverá a abrir en su horario habitual de 09 a 21:30 horas. Y en el caso de que desees hacer una consulta detallada al respecto, lo más recomendable es consultar directamente con tu establecimiento local de Mercadona para conocer las horas de apertura y cierre de estos día. Algo que puedes hacer desde su página web, y dentro de su apartado «Supermercados». De esta manera, podrá planificar sus compras con antelación y evitar inconvenientes.

El horario de Mercadona en el Lunes de Pascua

Una vez pase el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección del próximo 9 de abril, la Semana Santa se dará por finalizada en prácticamente toda España. Sin embargo, el lunes 10 de abril , que es Lunes de Pascua es todavía un día festivo en algunas comunidades.

De este modo, Mercadona abrirá sus tiendas en su horario habitual el lunes que viene a excepción de aquellas comunidades autónomas en las que el Lunes de Pascua es festivo y que son: Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.