Abonos Renfe y Cercanías a 0 euros: los trayectos que serán gratis y a partir de cuándo

Abonos Renfe y Cercanías gratis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el debate de estado de la nación una batería de medidas para hacer frente a la inflación con el objetivo de mitigar la subida de los precios. Entre ellas el Ejecutivo ha anunciado que pondrá en marcha a partir del 1 de septiembre una bonificación del 100% de todos los abonos de Cercanías. No obstante, por el momento no se conoce como se aplicará este descuento.

Una medida que durará cuatro meses, esto es hasta el 31 de diciembre, y que bonificará el 100% de los abonos de varios viajes de Cercanías, rodalíes y Media Distancia operados por Renfe.

Los trayectos de Media Distancia que podrán beneficiarse de los abonos de Renfe al 100% serán los siguientes: Bono 10 Regional, Tarjeta 10 Sencilla,

Tarjeta 10 Libre, Abono mensual regional, Tarjeta Mensual 40 Sencilla y

Tarjeta Mensual 40 Libre.

Los descuentos también afectarán a los trenes Avant con Tarjeta Plus,

Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10-45 y Tarjeta Plus 10 Estudiantes con las siguientes conexiones:

Avant Madrid – Segovia – Valladolid

Avant Málaga – Córdoba – Sevilla

Avant Granada- Málaga

Avant Granada – Córdoba – Sevilla

Avant Madrid – Ciudad Real – Puertollano

Avant Madrid – Toledo

Avant Barcelona – Tarragona – Lleida

Avant Calatayud – Zaragoza

Avant Ourense – Santiago – A Coruña

Avant Barcelona – Girona

Avant Barcelona – Figueres Vilafant

Avant Valencia – Requena Utiel

Avant Salamanca-Segovia-Madrid (solo admite títulos multiviaje).

Avant Cuenca-Madrid (solo admite títulos multiviaje)

Otras medidas del Gobierno

Además de abonos Renfe y Cercanías gratis, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes en el Pleno del Congreso la próxima aprobación de dos nuevos impuestos temporales a las entidades financieras y a las grandes compañías energéticas para recaudar aproximadamente unos 7.000 millones de euros en dos años.

En primer lugar, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la nación, Sánchez ha informado de que el impuesto a «los grupos dominantes» del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.