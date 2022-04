Desde comienzos de este mes de abril podemos hacer la declaración de la Renta 2022 correspondiente al IRPF de 2021 y aunque seguramente ya tendrás todos los datos, o documentos como nóminas o certificados de retenciones, para saber qué deducir y qué no, existen algunos gastos que posiblemente has tenido a lo largo del pasado año y que puedes incluir sin problema en tu declaración. Conozcamos ahora las 5 cosas que puedes deducirte en la declaración de la renta y no sabías.

5 cosas que puedes deducirte y no sabías

Hacer la declaración de la Renta es algo bastante sencillo si tienes claro en qué consiste. Para entenderlo, no es más que pagar o recibir lo «adelantado» con respecto al IRPF correspondiente al año anterior. Por ello la declaración de 2022 se corresponde con el IRPF que hayamos abonado (nosotros directamente o la empresa para la que trabajamos) durante el 2021 y aunque poco más se puede hacer, sí que es cierto que algunos gastos se deben declarar o de hecho, desgravan, algo que de alguna manera nos puede servir para ahorrar en el caso de que tengamos que pagar a la Agencia Tributaria, o que podamos cobrar más si nos sale a devolver.

De este modo, seguro que ya sabrás que en la declaración de la Renta puedes deducirte gastos como la hipoteca de tu vivienda, así como el alquiler, o las aportaciones que haces por el plan de pensión que tengas contratado, o el hecho de tener hijos o personas a tu cargo, pero al margen de estos seguro que hay otros que ni tan siquiera sabes que existen de modo que será bueno que las conozcas por si acaso las puedes deducir en tu declaración.

Cuotas de partidos políticos

Pocas veces se dice pero ser afiliado a un partido político te permite desgravarte parte de lo que pagas por ello. En concreto puedes deducir en tu declaración de la Renta el 20% de las cuotas pagadas, algo que también puedes hacer en caso de que estés afiliado a sindicatos y colegios profesionales. La base máxima que puedes deducir es de 600 euros anuales.

Ayudas a los afectados por el volcán de La Palma

Si perteneces a una ONG sabrás que estas desgravan pero este año de forma especial debemos recordar que fueron muchas las personas que se volcaron con sus donaciones hacia los afectados por el volcán de la Palma y todas ellas se pueden deducir. Para saber cuánto debemos regirnos por lo establecido con las ONG. De este modo podemos deducir hasta un 80% de los primeros 150 euros y un 35% todo lo que sobrepase esa cantidad.

Y en el caso de haber sido uno de los afectados de la Palma y haber recibido alguna de esas ayudas que sepas que en tu caso, no tienes que declararla dado que son ayudas bonificadas al 100%, de modo que el dinero recibido no afecta a la declaración.

Deducciones autonómicas por la vivienda

Ya hemos dicho que puedes deducirte la vivienda tanto de compra como de alquiler pero lo que pocos saben es que dependiendo de la comunidad en la que vivas esa deducción puede ser mayor o menor o también, puede que desconozcas algunas situaciones que son toda una novedad este año. Una de ellas es que existe para la renta 2022, las deducciones autonómicas para contribuyentes que hayan invertido en una vivienda habitual en zonas rurales. De este modo por ejemplo, si has invertido en comprarte una casa en Asturias te puedes desgravar hasta un 10%, en Galicia un 15% y en Castilla-La Mancha hasta un 25%.

Junto a la deducción especial que existe por la compra de una vivienda en un entorno rural, existen otras deducciones que son específicas en función de cada comunidad pero que son totalmente compatibles totalmente compatibles con las deducciones generales.

Transporte público y la compra de libros de texto

El abono del transporte público se puede deducir en la declaración de la Renta aunque no en todas las comunidades. Es una de esas deducciones autonómicas que antes mencionamos y que se puede añadir en la declaración de los contribuyentes que viven en Aragón o Asturias, por ejemplo, mientras que otras comunidades entre las que están Andalucía Cataluña o Madrid, se puede deducir el gasto que tienen los libros de texto de los hijos.

Vehículos eléctricos

Si vives en Castilla y León, La Rioja o Comunidad Valenciana, puedes también deducir la adquisición de un vehículo eléctrico nuevo. En concreto puedes deducirte hasta un máximo de 300 euros, siempre y cuando el importe del coche no supere los 50.000 euros.