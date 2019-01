Miguel Ángel Leal, presidente de la Gremial de Taxistas de Madrid, ha dicho a OKDIARIO que esperan que el presidente regional, Ángel Garrido, haya tomado nota, porque "no nos ha ofrecido nada"

La Comunidad de Madrid se ha reunido con los taxistas madrileños en la mañana de este lunes. En la reunión, que ha sido de más de dos horas, no se ha alcanzado ningún acuerdo y, de hecho, las posiciones, a día de hoy, están más alejadas que nunca.

Pregunta: Este lunes habéis mantenido una reunión con el líder del Gobierno regional, Ángel Garrido. ¿Qué sensaciones os han quedado?

Respuesta: Malas. En principio no vemos cercana la posibilidad de que se levante la huelga. Ahora estamos muy alejados de cualquier tipo de acuerdo. Vamos a ver si Garrido ha tomado nota esta mañana, y varía de algún modo lo que nos han ofrecido, que es nada.

P: ¿Qué es exactamente lo que exigís?

R: Sobre todo el tema de la precontratación, el sistema para pedir un vehículo. Nos parece bien, pero el tiempo de precontratación tiene que ser de bastante más de 15 minutos. Pero la Comunidad de Madrid nos dice que no pueden hacer nada. ¿Cómo no van a poder? Claro que pueden. Nosotros queremos que haya mención a esta cuestión en la Ley, pero ellos le quieren pasar ‘el muerto’ al Ayuntamiento de Madrid. Nosotros no vamos a caer en esa trampa.

P: Pero, ¿qué os ha dicho Garrido?

R: Pues que van a entrar en la cuestión de la captación, que van a entrar en hacer un régimen sancionador y que el tema de la precontratación se la pasarán al Ayuntamiento de Madrid para que sean ellos quienes regulen el tiempo y demás. Pero es que no es el Ayuntamiento quien lo tiene que hacer, tienen que ser ellos, y la Ley. Queremos que el Gobierno central también diga algo.

P: Han existido varios conflictos violentos entre taxistas y VTC…

R: Nosotros condenamos todo tipo de violencia, pero venga de quien venga. Entonces, nosotros condenamos cualquier tipo de agresión, especialmente si viene por parte del sector del taxi, porque nosotros no somos ni patrulleros, ni sectarios. Somos taxistas, y no agresores. Condenamos rotundamente todo esto.

P: De momento, entonces, la huelga no se va a levantar.

R: No. Está muy lejos de levantarse ahora mismo.