Las propuestas económicas de Podemos: impago de la deuda, expropiaciones y banca pública

Dejar de pagar la deuda andaluza, crear una banca pública, expropiar terrenos e inmuebles o intervenir sectores privados son algunas de las propuestas Andalucía ha 'cogido' más de 30.000 millones a través del FLA

La coalición entre Podemos e Izquierda Unida (IU) -Adelante Andalucía- para las elecciones andaluzas que se celebran este domingo, 2 de diciembre, lleva una serie de propuestas económicas que tienen mucho más de lo primero que de lo segundo. Propuestas, sí, económicas, bajo ningún punto de vista.

Dejar de pagar la deuda andaluza, crear una banca pública, expropiar terrenos e inmuebles o intervenir sectores privados son algunas de las propuestas más disparatadas de la coalición que lidera Teresa Rodríguez.

Banca Pública

A la izquierda parece no bastarle con lo que ha sucedido con la cajas, toda vez que siguen con su apuesta de lanzar una banca pública, que financiaríamos todos los españoles a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), toda vez que, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, los mercados no se fían de la región, con lo que tienen que acudir a la hucha que llenamos todos los españoles. Pero eso no parece importarles.

El economista Daniel Lacalle, explica que “la banca pública es un mantra de Izquierda Unida y de Podemos constante. Si hay un ejemplo de banca pública que ha sido un fracaso absoluto han sido las cajas. Ellos hablan de la banca pública como si fuese una especie de repartidor de dinero gratuito, cuando la banca pública lo que de verdad es es una banca política”.

Intervención máxima

Pero a la coalición que lidera Teresa Rodríguez no le basta con la intervención del sistema financiero, sino que quieren tener la potestad de intervenir prácticamente cualquier sector privado que consideren. El economista Javier Santacruz recuerda que “muchas partes del programa ni siquiera tienen que ver con la gestión de la Junta de Andalucía. Es algo muy típico de Podemos y de Izquierda Unida el presentar programas municipales o regionales con propuestas que no son ya ni siquiera competencia suya, sino que son competencias a nivel europeo”.

“Ellos plantean una especia de actuaciones prioritarias en sectores, que básicamente pasa por meter dinero a astilleros, al campo, empresas en quiebra, etcétera. Plantean, en esos casos, una especie de fondo público que reduzca o se quite de en medio la participación del sector privado, diciendo que aquí quien tiene que dirigir las empresas es el Estado”, continúa Santacruz.

“Es todo un rosario de propuestas intervencionistas en las que se repiten cosas que han fracasado en el pasado”, explica Daniel Lacalle, que cree que “su programa se basa en que ‘me presten para luego no pagar’. Ellos quieren tener más déficit, más gasto, pero quieren no pagar la deuda. Es una cosa estupenda”.

“Su programa entero es, que pague o Alemania o Madrid, uno de los dos. ¿Quién? No les importa”, concluye Lacalle.

Deuda andaluza

“La reforma del artículo 135 de la Constitución Española (CE) dio lugar a un cambio en el orden de las prioridades, poniendo en primer lugar el pago de la deuda y sus intereses, y dejando en segundo plano la garantía de los derechos sociales. La persistencia de esta reforma en la Carta Magna representa un peligro para el blindaje de los derechos sociales”, dice el programa electoral de Adelante Andalucía, en lo que es una clara señal de su intención de dejar de pagar su elevada deuda si lo consideran oportuno.

Las excusas para ello, de hecho, son prácticamente iguales a las de los independentistas catalanes. Los españoles les prestamos dinero porque los mercados no se fían de ellos, y encima es nuestra culpa. Atención: “Los mecanismos de liquidez, principalmente el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), han representado un elemento de agravio más que de alivio para Andalucía, aumentando progresivamente la magnitud de la deuda”.

Dada la desconfianza que genera la región, Andalucía es la tercera Comunidad que más dinero ha pedido prestado al FLA desde que la hucha nació en 2012, sólo por detrás de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Sólo en 2012, Andalucía recibió más de 10.000 millones de euros y, desde entonces, cada año ingresa unos 5.000 millones de euros a través del FLA. En total, casi 30.000 millones de euros de financiación a partir de las arcas públicas que no sólo no agradecen, sino que culpan a España de ello.

Expropiaciones y prohibiciones

“Plantean también la prohibición del alquiler turístico, incluso proponen hacer un perfil del turista diciendo quién entra y quién no entra”, recuerda Santacruz, que aún se sorprende de las intenciones discriminatorias de la formación que lidera Teresa Rodríguez.

Podemos e Izquierda Unida quieren, además, establecer mecanismos para sancionar la especulación de vivienda y suelo, así como la desocupación de inmuebles mediante impuestos,”expropiación o venta forzosa”. Proponen además destinar un 30% de las viviendas a uso social en las nuevas promociones y detener la privatización de vivienda pública.

“Dicen que van a quitar las listas de espera en la sanidad, en la educación quieren contratar a muchos profesores, pero claro, ahí no plantean nada específico. Andalucía es una de las Comunidades con un mayor número de estudiantes en barracones. Y, en sanidad, es una Comunidad con bastantes hospitales públicos con gestión privada”, concluye Santacruz.