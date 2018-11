Los patrocinadores no impidieron a Márquez salir al balcón de Cervera: “Fue cosa de Marc”

Los patrocinadores de Marc Marquez niegan rotundamente haber impedido al piloto salir al balcón de Cervera (Lérida) por la polémica pancarta que el Ayuntamiento tenía desplegada a favor de los golpistas. De hecho, el año pasado, con el ambiente algo menos crispado que ahora, el piloto tampoco salió al balcón por el mismo motivo, y no fue por decisión de ningún patrocinador, sino por ‘motu proprio’ del campeón del Mundo de MotoGP.

“Marc nunca ha querido líos políticos. El tema no es que no quiera la bandera de España, él dice que, cada vez que gana, la bandera está detrás de él perfectamente destacada, y se ve que es un piloto español. Cada vez que gana sale. Pero si él saca la bandera de España lo aprovecharán los dos bandos, y eso es lo que Marc no quiere“, explican fuentes próximas al piloto, que recuerdan que “este año ha tenido mucho más ruido todo, pero el año pasado tampoco salió al balcón porque, como este año, también había una pancarta”.

“Marc sólo quiere hacer una fiesta para celebrar en su pueblo con sus aficionados el nuevo Mundial”

“Aquí todos se quieren aprovechar. Marc sólo quiere hacer una fiesta para celebrar en su pueblo con sus aficionados el nuevo Mundial. A partir de ahí, todo lo demás sobra. Pero claro, todos se quieren aprovechar”, explican las mismas fuentes.

Consultados por este periódico varios de los patrocinadores del piloto, reconocen no haber dicho absolutamente nada a Marc. Además, el entorno de Márquez también asegura que no han sido los patrocinadores quienes obligaron al campeón del Mundo a no ‘fotografiarse’ con la polémica pancarta, sino que fue el propio motorista quien evitó la polémica situación.

Retirada de la pancarta

Varias personas han arrancado la pancarta a favor de los políticos presos del ‘procés’ con la que el piloto no quería ser relacionado en Cervera. Un vídeo reivindica la retirada de la pancarta, firmado por ‘Brigada 155’, ‘Resistencia Penedès’ y ‘Groc&Lloc’, y asegura que como “han quitado la pancarta golpista del balcón del Ayuntamiento de Cervera, Marc Márquez ahora sí podría celebrar su campeonato mundial”.

El alcalde, por su parte, ha explicado este sábado que la pancarta del balcón de la Paería que pedía la libertad de los presos independentistas ha sido retirada “a las dos de la madrugada por tres energúmenos”, y ha asegurado que la volverán a colgar.

En declaraciones a Europa Press, Royes ha asegurado que la pancarta “será restituida y por lo tanto volverá a estar en el balcón de la Paería”, y ha adelantado que también habrá una movilización ciudadana la mañana de este sábado para apoyar el acto.