Josep Bou (Empresarios de Cataluña): “Hay que intervenir Cataluña, no hay otra solución”

Empresarios de Cataluña pide la inmediata intervención de la Comunidad Bou afirma que se han marchado 5.500 empresas que facturaban 100.000 millones anuales

Josep Bou, presidente de Empresarios de Cataluña, ha explicado en OKDIARIO que, bajo su punto de vista, sólo existe una solución al conflicto catalán: intervenir la región. Bou alega que, para evitar que se siga acelerando la deslocalización de empresas (5.500 que suponen unos 100.000 euros de facturación, según Empresarios de Cataluña), sólo queda que “el Gobierno y la Corona actúen”.

Pregunta: ¿Cómo está Cataluña un año después del ‘procés’?

Respuesta: En Cataluña, desaparecieron tras el 1-0 31.000 millones de euros, el 17% de los depósitos de nuestros bancos. Pero, con el 155, esto se fue frenando más o menos, y fue gracias a que el ‘procés’ descarriló. Sin embargo, los empresarios nos hemos dado cuenta de que el ‘procés’ está volviendo, gracias a Torra, por lo que seguimos teniendo un gran problema.

Al final, se han ido deslocalizando empresas continuamente. El último dato que tenemos son unas 5.500 empresas deslocalizadas, y esa es una realidad absoluta. Esto supone más de 100.000 millones de euros deslocalizados, que es lo que facturaban estas empresas. Las empresas están creciendo fuera y tienen más posibilidades de expandirse.

En Cataluña, sobre todo en Barcelona, tenemos un sistema muy farragoso. Nos piden, licencias, permisos y mil cosas, mientras que fuera de Barcelona es todo mucho más fácil, y encima te acogen con los brazos abiertos. Las empresas que se han ido, excepto Agbar, no van a volver.

Los independentistas se basan en que prácticamente no se ha notado. Pero no son conscientes de que la economía es mucho más lenta que la política, y poco a poco iremos viendo el decrecimiento de Cataluña. De todos modos, ya podemos decir que Cataluña, hace tres décadas, tenía 35 puntos por encima de Madrid, y a día de hoy ya podemos afirmar que Madrid está un punto por encima de Cataluña.

P: ¿Se van a ir más?

R: Ahora entramos en el último trimestre de 2018. Veamos cómo están las cosas el 27 de octubre. Se está haciendo lo posible para que el turismo y el crecimiento quede destruido. Visto lo visto, el turismo se va a ausentar de Barcelona. Ahora veremos cómo se reconduce todo, pero aquí hay un responsable, y el responsable es Torra. Ha perdido los papeles, y no sabe ni dónde está, ni quién es, ni lo que representa. No puede dirigirse como hizo este lunes, porque a unos delincuentes que queman la bandera nacional les apoya para que vayan en contra de su propia policía, y eso es una barbaridad.

P: ¿Os habéis reunido con Torra?

R: Con Torra ni queremos hablar, es perder el tiempo. Hablaremos con la señora Chacón, consejera de Empresas, para decirle que hay que respetar la economía. Los inversores se asustan, las empresas se deslocalizan, y queremos explicarle la importancia del bien común y del bien de Cataluña, muy por encima del independentismo. Nosotros hemos pedido reunirnos con ella, pero no nos ha contestado. Están metidos en un mundo nacionalista, que es un mundo opaco.

P: ¿Está actuando bien el Gobierno?

R: El Gobierno y la Corona nos tiene que apoyar. Estamos muy a la expectativa, a ver qué puede ocurrir. Nosotros creemos que el PSOE, que recordemos, es el Partido Socialista Obrero Español, tiene un alma española, y tiene que entender las cosas. A Europa parece que le ha agradado mucho que Sánchez intente pactar, porque no quieren problemas. Pero realmente nosotros, que conocemos el tema de Cataluña, vemos que esto es muy complicado.

Se terminará dando cuenta de que la única forma de evitar el problema pasa por intervenir la Generalitat de Cataluña. No hay otro camino. Pero no intervenir como se hizo hace un año con el artículo 155. Hay que intervenir Cataluña y gobernar, pero gobernar bien. Y que los catalanes vean que esa es la solución. Se pueden poner parches, que es lo que se pretende, pero no es la salida. No hay otra solución.