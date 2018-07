Más de la mitad de los autónomos no cogerá vacaciones este verano: temen perder ingresos y clientes

El 51,2% de los autónomos no se irá de vacaciones este verano, fundamentalmente para no perder clientes ni ingresos, según una encuesta realizada por la organización de autónomos ATA. Dentro de ese 51,2%, el 33,1% de los autónomos asegura que no podrá tomarse vacaciones en ningún momento del año, mientras que el 18,1% sí se irá de vacaciones, pero no en los meses de verano.

Entre los autónomos que no cogerán vacaciones este año, el 31,4% asegura que no se tomará días de descanso para no perder clientela; el 26,9% renuncia a irse de vacaciones por motivos económicos, y el 25,4% no se puede permitir estar ni una sola semana sin ingresos dado su bajo volumen de negocio.

Según la encuesta, uno de cada cinco autónomos que no se irá de vacaciones lleva más de cinco años sin disfrutarlas.

Frente a esta situación, el 48,8% de los autónomos sí cogerá vacaciones este verano, aunque la mayoría no por más de 15 días. Únicamente el 6,4% de los autónomos encuestados se irán de vacaciones más de 20 días.

Por edades, el 41,3% de los autónomos de 25 a 39 años no podrá coger vacaciones este verano, dato que contrasta con el 54,7% de los autónomos de entre 40 y 54 años que sí se tomarán un descanso en el periodo estival.

Sólo uno de cada diez logra desconectar

Los autónomos de los sectores de agricultura y del transporte son los que menos se irán de vacaciones este verano, mientras que los de actividades profesionales, educación, información y comunicación y actividades administrativas sí lo harán en su mayoría.

Uno de cada diez autónomos consigue desconectar completamente de su negocio en vacaciones, mientras que el 46,5% lo intenta todo lo que puede, aunque siempre tiene que dedicarle un tiempo a su trabajo. El 4% afirma que aprovecha las vacaciones para hacer tareas referentes al negocio que normalmente no le da tiempo a realizar.

De entre quienes sí se tomarán vacaciones, el 42,7% cerrará su negocio durante esos días o no prestará servicio, frente al 51,2% que lo mantendrá operativo, en la mayor parte de los casos por quedarse sus trabajadores al frente del mismo.