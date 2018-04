Antonio Camuñas: “lo que hace China no es aceptable”

Con Estados Unidos y China en plena ‘guerra’ comercial, OKDIARIO ha hablado con el ex presidente de la Cámara de Comercio España-EEUU y presidente de Global Strategies, Antonio Camuñas, para conocer si el conflicto, que ya está afectando a los mercados, tiene un posible desenlace que contente a ambas partes.

El ex presidente de la Cámara de Comercio España-EEUU, afirma que no conoce “un solo presidente que no haya puesto aranceles. El ex presidente Barack Obama puso un arancel al caucho con los neumáticos chinos”. De hecho esta fue una de las primeras medidas comerciales de la administración Obama. Entonces, el Gobierno Chino calificó de proteccionista y grave la drástica subida de aranceles a la importación de sus neumáticos. La repercusión mediática de esta acción comercial fue bastante escasa.

Ahora “hay una alarma injustificada y seguramente acabarán llegando a acuerdos”, asegura Antonio Camuñas. Una alarma que, a su juicio, provoca el propio presidente Trump con su forma singular de operar. Camuñas señala que Donald Trump “logra decir las cosas de una manera potente y consigue generar un gran interés que los medios magnifican de una manera extraordinaria”.

El presidente de Global Strategies insiste en que muchos de los mensajes y anuncios de Donald Trump “no se van a poder realizar“, como ocurre con el despliegue del ejército para vigilar el muro en la frontera con México, “pero lanza un mensaje muy potente a su electorado de querer satisfacer y cumplir todo lo que prometió en campaña“.

Pese a esta peculiaridad del presidente estadounidense, “lo que está haciendo China no es aceptable”. Más allá de los posibles aranceles, Camuñas pone el foco en las “trampas” que hace el gigante asiático “de forma transparente”, como es “copiar tecnología”.

“el campeón del libre comercio acaba de nombrarse emperador de por vida”

“El discurso de libertad de comercio está trufado por una realidad que no se corresponde”. Camuñas recuerda como, tras lanzar un alegato en defensa de la globalización y el libre comercio frente al proteccionismo durante el pasado Foro de Davos, ahora el presidente chino Xi Jinping acaba de eliminar el límite constitucional de dos mandatos y podrá seguir ocupando el cargo más allá de 2023. Asegura que “el campeón del libre comercio acaba de nombrarse emperador de por vida”.

China recoge el guante

El gigante asiático ha recogido el guante tras el anuncio de la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR) donde daba a conocer al mundo la imposición de aranceles, por importe de unos 50.000 millones de dólares (40.744 millones de euros), a un total de 1.300 productos procedentes de China.

El Gobierno chino amenaza con la imposición de un gravamen del 25% a las importaciones desde EEUU a un total de 106 productos donde se incluyen automóviles, soja, maíz, ternera, zumo de naranja, aviones o whisky.