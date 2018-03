Chicote y BWT reivindican los derechos del agua en la celebración de su Día Mundial

BWT (Best Water Technology) y Alberto Chicote se suman a la celebración del Día Mundial del Agua que este año se centra en explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que plantea el agua en el siglo XXI, debido entra otras razones, al crecimiento de la población mundial y a un mayor consumo, al incremento de la contaminación del agua y a la fuerte urbanización.

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) reconocía como derecho humano el “derecho de acceso al agua potable”. Pero, ¿y qué hay de los derechos del agua? Ella también debe tenerlos, aunque casi nadie lo piensa. Por ello, BWT ha decidido declarar los Derechos del Agua para protegerla y qué mejor que anunciarlos en este Día Mundial del Agua.

Porque el agua tiene derecho a no ser malgastada, a ser potable, a no ser contaminada, a ser accesible para todas las personas, a ser inagotable y a ser “más rica”. Y respecto a esto último, BWT permite, con sus innovadores filtros, aportar minerales al agua de grifo para obtener un agua más rica y de calidad en casa sin dejar la huella ambiental del transporte de botellas y de los residuos de plástico.

Consumo de agua saludable y sostenible

El disfrute inteligente del agua es bueno para la salud y el medio ambiente. Por un lado, el filtro BWT, con la exclusiva tecnología Magnesium Mineralizer, es el único que enriquece el agua de grifo con el magnesio, a la vez que reduce el contenido de cal y depura el cloro y las sustancias que deterioran el sabor. Como resultado, el agua tiene un valor de pH casi neutro, lo que le otorga su sabor particularmente suave.

Por otro lado, con dicho mineralizador, “además del beneficio adicional del magnesio, BWT genera un disfrute sostenible del consumo al no tener que transportar botellas de plástico a casa“, dice Gerald Steger, miembro de la junta de la compañía.

Las jarras y filtros BWT son idóneos para todos los hogares, así como otros entornos colectivos como oficinas, restaurantes, etc. y contribuye a la protección del medio ambiente a través del consumo diario de agua.

Chicote apoya a BWT España

El conocido chef Alberto Chicote, embajador de BWT, es un firme defensor de la gestión eficiente del agua y de ofrecer un sabor óptimo.

Éste se consigue gracias al agua filtrada y mineralizada con magnesio de BWT, verificado y probado por reconocidas empresas de inspección, como SGS Institute Fresenius. “Animo a que en todos los hogares se haga un uso responsable del agua”, declara el chef con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua.

Y para ello recomienda, por ejemplo, “no dejar correr el agua del grifo sin necesidad, no encender el lavavajillas hasta que no esté completamente cargado o fregar en un barreño de agua jabonosa y aclarar después con agua del grifo, y así gastar menos agua”.

Chicote protagoniza la campaña de la compañía para este año llamada ‘BWT, el agua más rica’ haciendo un guiño al último de los derechos que se le reivindica al agua (ser más rica) en el vídeo que BWT ha preparado con motivo del Día Mundial del Agua.

Un concepto estrechamente vinculado al sabor, su principal diferencial como marca y que no ofrece la competencia. Su particular tecnología basada en la aportación de magnesio al agua a través de los filtros BWT es la que hace que el agua mejore mucho su propio sabor y, al mismo tiempo, potencie el sabor de las bebidas y de los alimentos.