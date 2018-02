Las empresas de la economía colaborativa urgen la creación de una normativa para que exista “competencia leal”

La Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO), Deliveroo, Correos Express, Uber, SEUR y Driveer han instado a las autoridades españolas y de la competencia a que establezcan una normativa que regule la economía colaborativa para que exista “competencia leal” con las compañías tradicionales de los diferentes sectores donde operan.

“Tenemos que luchar con las mismas armas. Es necesario que se establezcan los mismos requerimientos porque si no, no estaremos en una igualdad de condiciones y no habrá competencia leal. La economía colaborativa ha llegado para quedarse. Tenemos que tener la misma regulación”, ha afirmado Daniel Latorre, director gerente de UNO.

Los nuevos hábitos de consumo están revolucionado también el mercado laboral, que de momento no termina de adecuarse a las nuevas necesidades del mercado. “El término digital ya no acuña nada especial porque todas las empresas de paquetería y logística son digitales. La clave ahora es que no se permitan condiciones de competencia desleal en el ámbito del reparto. Las empresas están al servicio de la sociedad y no para aprovecharse de ella”, indicó Francisco Aranda, secretario general de UNO.

Mismas reglas del juego

“Hay diferentes y nuevos agentes. Queremos que las empresas tradicionales, como nosotros, se adapten. Todos tenemos que tener las mismas reglas del juego“, ha apuntado Itxaso Larrañaga, directora de Personas y RSC de SEUR.

La defensa sobre un nuevo marco regulatorio no sólo ha sido un reclamo de las empresas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llamado a “revisar la regulación sectorial y modificar la regulación horizontal. Puede que no estén cumpliéndola, pero antes que prohibirlas o restringir su ámbito de actividad, hay que pensar en modificarla“, ha dicho Pedro Hinojo.