Cuando la tecnología se pone al servicio de la comida

¿Comerías una manzana con mal aspecto con tal de no tirarla? ¿Ese plato de pasta que lleva unos días en la nevera, acabaría en el microondas en vez de en la basura? Si has contestado que no mentalmente -o en voz alta- a estas preguntas, no te preocupes. No eres el único que tira comida. Tanto es así que en España se tiran al año 7,7 millones de toneladas de alimentos, según datos del Ministerio de Agricultura.

Para evitar que el desperdicio alimentario sea tan agresivo, la tecnología se ha puesto al servicio de la comida: la firma de electrodomésticos Grundig ha puesto en marcha la campaña Respect Food para concienciar y motivar un cambio de actitud de la mano de una nueva gama de productos que permiten una mayor eficiencia y conservación de los alimentos.

Entre ellos hay un horno multifunción, un frigorífico e incluso e incluso una campana decorativa. La mayoría tienen un denominador común: utilizan menos energía y ayudan a conservar los alimentos más tiempo.

“Queremos aportar nuestras tecnologías innovadoras para que nuestros consumidores puedan conservar mayor tiempo la frescura de los alimentos, así como ofrecer alternativas, como por ejemplo recetas fáciles de cocinar, para reutilizar la comida con mal aspecto o que no consumiríamos”, señala Manuel Royo, Marketing Manager de GRUNDIG España.

Aplicaciones para aprovechar los alimentos

Comer es un placer y las plataformas móviles lo saben. Las aplicaciones tecnológicas se han colado entre los mercados de Google Play e iOS con el fin de salvar la comida y cuidar el planeta.

Una de ellas es WesaveEAT, una aplicación que cuenta con comercios asociados en Barcelona que publican sus “excedentes alimenticios, que los usuarios pueden conseguir a precio muy reducido”.