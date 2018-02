El bitcoin continúa en caída libre: pierde cerca del 50% desde diciembre

El bitcoin se sitúa en los 9.500 dólares, por debajo de la barrera de los 10.000. La caída de esta divisa supone una pérdida superior al 50% respecto a los récords alcanzados a mediados de diciembre. Entonces el bitcoin rozó los 20.000 dólares. Hoy, la criptomoneda más famosa vale menos de la mitad de lo que valía a mediados del mes de diciembre.

Una senda bajista que se está prolongando desde hace un mes y medio. Bloomberg resalta que se trata de la pérdida mensual en dólares más grande de la breve historia de los activos digitales. Y es que, en el primer mes del año, ha erradicado de la capitalización 44.200 millones de dólares hasta caer por debajo de los 200.000 millones en valor de mercado. Niveles en los que se movía en 2017.

Guindos pide “prudencia y cautela”

Esta semana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, advertía tener “muchísimo cuidado” con valores “extremadamente especulativos” como el bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Guiados argumentaba no sólo que no hay ninguna entidad que los supervise, sino que los vaivenes que sufren no responden a fundamentos económicos.

Asimismo recomendaba tener “prudencia y cautela”, además de actuar con “muchísimo cuidado” con este tipo de inversiones. A su juicio, las criptomonedas no son una inversión razonable para los ahorradores ni se deben recomendar como activo de inversión.

Facebook prohíbe publicidad de Bitcoin

La red social Facebook anunciaba una nueva política en la que prohibe la publicidad de criptomonedas. La red social argumenta que se trata de “un producto financiero y servicios relacionados frecuentemente asociados con prácticas engañosas o promociones fraudulentas”. Asimismo, en Facebook no podrán anunciarse ofertas públicas de acciones basadas en criptodivisas, las denominadas ICO (initial coin offering).

El bitcoin se estrenó en diciembre con fuertes subidas en el mercado de futuros de Chicago. En su debut, el precio se disparó más de un 10 % hasta los 1,99 millones de yenes (17.594 dólares/14.938 euros).

Esta divisa digital no está respaldada por ningún regulador ni banco central, por lo que no tiene una manipulación. Es decir, se mueve por el valor del mercado.